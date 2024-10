A- A+

IGREJA Santuário Mãe Rainha de Olinda celebra 32 anos com missas, novena e oração; confira programação Festa dedicada à Mãe Rainha terá dez dias de atividades no Santuário localizado no Morro do Peludo, em Ouro Preto

O Santuário Mãe Rainha de Olinda, localizado no bairro de Ouro Preto, celebra 32 anos com dez dias de festa. Na programação, haverá missas, novena e momentos de oração. Os festejos começam nesta sexta-feira (4) e seguirão até 13 de outubro.

Este ano, a nova edição da festa traz como lema o versículo bíblico citado no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas "A minh'alma engrandece o Senhor". O tema central é a luz, que simboliza a figura de Maria de Nazaré como a estrela que ilumina os caminhos de oração dos fiéis.

A carreata de abertura parte da rua Coronel João Ribeiro, no Bairro Novo, na sexta-feira, às 19h20. O cortejo segue em direção ao Santuário, que fica no Morro do Peludo.

Em seguida, às 20h, será celebrada a missa de abertura, com tradicional bênção da bandeira.

A programação da Festa da Mãe Rainha inclui ainda missas diárias, confissões, oração do terço, momentos de oração e adoração eucarística e atividades direcionadas à juventude, famílias, atletas e crianças.

Em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, haverá a consagração das crianças à Mãe Rainha.

No encerramento da festa, em 13 de outubro, a missa solene de encerramento será presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, às 9h.

Na ocasião, acontecerá a coroação da imagem da Mãe Rainha e a bênção das velas.

Santuário da Mãe Rainha, em Ouro Preto | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

O reitor do Santuário, padre Filipe Araújo, ressaltou o valor espiritual da festa.

"Esta celebração representa uma oportunidade de renovarmos nossa fé e estreitarmos os laços comunitários através da oração. Ao longo da novena, convidamos todos a meditar sobre a importância da vida de oração, permitindo que a luz de Maria ilumine seus caminhos e os conduza a Jesus", disse o sacerdote.

Confira a programação da 32ª Festa da Mãe Rainha

1° dia - Sexta, 4 de outubro

Tema: Peregrinos em oração

19h - Concentração na Rua Coronel João Ribeiro 774 (Bairro Novo)

19h20 - Carreata em direção ao Santuário

20h - Missa de abertura com bênção da bandeira



2° dia - Sábado, 5 de outubro

Tema: Juventude e oração

7h30- Encontro dos Atletas (chegada de grupos de atletas ao Santuário, com bênção)

15h - Confissões

15h30 - Terço

16h - Santa Missa com a juventude

17h30 - Adoração eucarística com a juventude



3° dia - Domingo, 6 de outubro

Tema: Família, berço de oração

8h - Confissões

8h15 - Terço pelas famílias

9h - Santa Missa com benção das famílias

15h - Confissões

15h30 - Terço

16h - Santa Missa com benção das famílias



4° dia - Segunda, 7 de outubro

Tema: A oração de Louvor

16h - Santa Missa

19h - Confissões

19h30 - Terço

20h - Santa Missa com Pe. Damião Silva (Pároco na Igreja Madre de Deus, Recife)



5° dia - Terça, 8 de outubro

Tema: A oração do Terço

16h - Santa Missa

19h - Confissões

19h15 - Terço dos Homens

20h - Santa Missa com Pe. Taciano Rolim (Pároco em São Francisco de Assis, Camaragibe)

6° dia - Quarta, 9 de outubro

Tema: Caridade e oração

16h - Santa Missa com Pe. Renato Matheus (Pároco em Nossa Senhora de Fátima em Bairro Novo, e Vigário episcopal de Olinda)

19h - Confissões

19h30 - Terço

20h - Santa Missa

7° dia - Quinta 10 de outubro

8h às 20h - Adoração Eucarística

16h - Santa Missa

19h - Confissões

19h30 - Terço

20h - Santa Missa com Pe. Pedro Igor Leite (Reitor do Seminário Filosófico Santo Agostinho)



8° dia - Sexta, 11 de outubro

Tema: Igreja, escola de oração



16h - Santa Missa

19h - Confissões

19h30 - Terço

20h - Santa Missa com Pe. Charles de Araújo (Pároco em São José de Casa Caiada)

9° dia - Sábado, 12 de outubro

Tema: Maria, Mãe da oração

9h - Santa Missa com consagração das crianças à Mãe Rainha

10h30 - Manhã de brincadeiras e atividades para crianças

14h - Terço

15h - Confissões

15h - Adoração Eucarística

16h - Santa Missa

17h30 - Oração Luminosa com os Padres de Schoenstatt

Dia da festa - Domingo, 13 de outubro

Tema: ”A minh'alma engrandece o Senhor"

9h - Missa solene de encerramento com coroação da Mãe Rainha e bênção das velas presidida por Dom Paulo Jackson (Arcebispo de Olinda e Recife)

14h- Participação na 14ª Caminhada Arquidiocesana "Sim à vida”

