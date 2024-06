São João: Festa da Maior Fogueira Gigante, de Caruaru, faz 45 anos

A- A+

Tradicional no São João de Caruaru, a Festa da Maior Fogueira Gigante celebra 45 anos este ano. A comemoração, realizada nesta sexta-feira (28), reafirma o papel fundamental da festa na preservação das tradições culturais de Caruaru e marca o encerramento do ciclo junino da cidade, que fica no Agreste de Pernambuco.

Realizada pela primeira vez em 24 de junho de 1979, sob a direção do Frei Tito, no Convento dos Capuchinhos, a festa continua a encantar e unir a comunidade com sua imponente fogueira de 13 metros de altura, todos os anos, durante o São João de Caruaru.

História e tradição no São João

Inicialmente organizada pelos frades do Convento dos Capuchinhos, a produção da festa agora está sob o comando de Carlos Andre e Jhean Carlos. A dupla é conhecida em Caruaru por suas ações culturais que preservam e promovem as tradições locais.

A fogueira, que utiliza cerca de três caminhões de madeira provenientes das podas de árvores da cidade, realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Caruaru, mantém-se nos 13 metros de altura por motivos de segurança; para evitar qualquer risco de tombamento.

A fogueira utiliza cerca de três caminhões de madeira provenientes das podas de árvores da cidade, realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Caruaru.



Programação

A fogueira será acesa nesta sexta-feira (28) após a missa, a partir das 20h, marcando um momento de união e celebração para a comunidade.

Os participantes também poderão desfrutar de diversas barracas de comidas e bebidas típicas, além de apresentações, grupos regionais de bacamarteiros e forró pé de serra em uma noite repleta de alegria e tradição.

