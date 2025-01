A- A+

Saúde Janeiro Verde reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero Período serve para alertar a sociedade que a vacinação contra HPV e a realização de exames de forma precoce podem evitar a doença

A classe médica está empenhada em dar destaque à saúde feminina, com a campanha "Janeiro Verde", dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero.

O período serve para alertar a sociedade que a vacinação contra HPV e a realização do exame preventivo como rastreio precoce das lesões pré-malignas são as formas mais eficazes de evitar a doença. “Se identificarmos e tratarmos as lesões pré-malignas, conseguimos evitar o câncer”, resume a ginecologista Carolina Valença.

O câncer de colo de útero é uma doença que atinge com mais frequência mulheres até os 50 anos de idade. A doença é causada pela infecção persistente do Papilomavírus Humano (HPV) de Alto-Risco e a principal via de contágio é a sexual, sendo assim o uso de preservativo fundamental para diminuir o risco de transmissão e infecção.

A vacina contra o HPV 4 está no calendário vacinal do Sistema Único de Saúde, sendo indicada para meninos e meninas dos 9 aos 19 anos. Na rede privada, a vacina HPV 9 está disponível para ambos os sexos, dos 9 aos 45 anos. Em situações especiais, a vacina HPV 4 é disponibilizada no SUS até os 45 anos (para pacientes transplantadas, de órgãos sólidos, imunossuprimidas, vítimas de violência sexual, usuárias de drogas imunossupressoras, entre outros).

Sobre o rastreio do DNA para alto risco em HPV, Carolina Valença, diretora científica da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Pernambuco (Sogope), explica que ele ainda não é uma rotina no Sistema Público de Saúde do Recife.

“O rastreio de DNA HPV é um projeto piloto do programa Útero é Vida, da secretaria de Saúde do estado de Pernambuco, sendo realizado em apenas alguns serviços de referência da saúde da mulher. Por ora, a colpocitologia oncótica, ou exame preventivo, como é mais conhecido, é que segue sendo disponível na maioria dos postos de saúde do Estado e que deve ser feito pelas mulheres com vida sexual ativa, pelo menos uma vez ao ano. A partir disso e diante dos exames preventivos alterados, a paciente é encaminhada para o diagnóstico e tratamento das lesões”, explica.

Estudos mostram que a cada 60 segundos uma mulher é diagnosticada com câncer de colo de útero no mundo. Em Pernambuco, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 770 novos casos da doença são esperados por ano. Por isso, a iniciativa do Janeiro Verde busca alertar a população sobre a importância de exames preventivos, vacinação contra o HPV e cuidados regulares com a saúde.

