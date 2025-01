Janeiro Branco: como cuidar da saúde mental

Janeiro Branco é uma campanha criada em 2014, com o propósito de promover a conscientização sobre saúde mental e emocional. Escolhido estrategicamente por ser um período de reflexões e novos começos, o mês incentiva diálogos sobre a prevenção de transtornos como ansiedade, depressão e estresse.



A campanha Janeiro Branco chama atenção para a necessidade de abordar a saúde mental sem tabus, destacando a relevância do suporte emocional na vida cotidiana. Durante esse período, especialistas e organizações visam desmistificar temas relacionados às doenças mentais e incentivar o autocuidado.



Nesta sexta-feira (03), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, recebeu no Canal Saúde a psicóloga Márcia Karine Monteiro que falou mais detalhes sobre o Janeiro Branco e como cuidar da saúde mental neste ano de 2025.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



A psicóloga Márcia Karine incentivou a autoavaliação e reforçou como devemos sempre buscar o equilíbrio nas nossas vidas para termos uma melhor saúde mental.

“A gente precisa fazer uma autoavaliação e tentar identificar pontos que não estão em equilíbrio, então quando algo não está em equilíbrio a gente precisa buscar uma reorganização desses fatores para fazer com que estejamos buscando sempre uma saúde mental melhor”



A especialista Márcia Karine também deu dicas de como fazer um planejamento para este novo ano

“Colocar num papel todas as coisas que você gostaria de conquistar, o que você tem e aquilo que você é grato e também o que falta para você ficar melhor. Agora eu tenho que fazer um planejamento realista com as minhas condições”