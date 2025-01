A- A+

MUNDO Seis pessoas morrem durante tumulto em templo na Índia; vídeo Multidão se reuniu para receber fichas de visita em Andhra Pradesh, no Sul do país

Pelo menos seis pessoas morreram pisoteadas na Índia durante uma congregação religiosa hindu (extraoficialmente, fala-se nas redes sociais que as vítimas fatais foram oito), e várias outras ficaram feridas, informaram as autoridades nesta quinta-feira.

Uma multidão enorme se reuniu para receber fichas de entrada para visitar o templo Sri Venkateswara Swamy, no estado de Andhra Pradesh, no Sul do país, quando começou o tumulto.

- O incidente infeliz (...) tirou a vida de seis devotos. Rezo a Deus para que acolha as almas que partiram - declarou Prem Kumar Jain, porta-voz do partido Telugu Desam, que governa o estado.

8 people killed in stampede at Andhra Pradesh's Tirupati temple. pic.twitter.com/S7G8hrxjFC — Priya Purohit (@Priyaa_Purohit) January 9, 2025

O primeiro-ministro, Narendra Modi, disse no X que seus "pensamentos estão com aqueles que perderam seus entes queridos".





A Índia registra com frequência acidentes fatais em locais de oração durante festividades religiosas, devido à segurança precária e à falta de medidas de controle de multidões.

Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh, no Norte do país, durante uma congregação religiosa hindu.

O incidente de quarta-feira ocorre pouco antes do início do Kumbh Mela, um festival hindu de seis semanas com orações e banhos sagrados, que este ano pode ser o maior evento religioso do mundo. Os organizadores esperam até 400 milhões de peregrinos no festival.

