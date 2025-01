Três mortos na queda de hidroavião em região turística da Austrália; vídeo mostra acidente

Um pequeno hidroavião que transportava turistas europeus caiu perto da Costa Oeste da Austrália, causando a morte de dois passageiros e do piloto, informaram as autoridades, nesta quarta-feira. Vídeo mostra o momento da queda:

A aeronave caiu na noite de terça-feira, logo após decolar da Ilha Rottnest, um destino turístico famoso pela presença de simpáticos marsupiais conhecidos como quokkas.





O dirigente do estado da Austrália Ocidental, Roger Cook, informou que três pessoas morreram e outras quatro sobreviveram.

#BreakingNews on @9NewsPerth Morning News with confirmation a pilot and two tourists have been killed in a seaplane crash near Rottnest Island. pic.twitter.com/olWlUziqyh