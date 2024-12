A- A+

SÃO PAULO Seis policiais militares e um civil são presos em operação contra milícia no Brás O inquérito foi aberto a partir de denúncias recebidas pela Corregedoria da PM, os investigadores circularam à paisana no Brás por semanas para colher provas

Seis policiais militares e um policial civil foram presos nesta segunda-feira, 16, em uma ação conjunta do Ministério Público de São Paulo e das corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Civil, a Operação Aurora. Os agentes são suspeitos de envolvimento em um esquema de extorsão a comerciantes na região do Brás, no Centro de São Paulo.

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público, apontou que os policiais agiam como uma milícia, dividindo o território e exigindo pagamentos de vendedores informais, muitos deles imigrantes.

Esses pagamentos eram cobrados a título de "luva", em troca de autorização para os comerciantes se instalarem na região, e também semanalmente.

Conhecida pelo comércio de vestuário, a região do Brás tem alto índice de informalidade. Segundo o MP, como não têm acesso a linhas de crédito, os comerciantes de região pegavam dinheiro emprestado com agiotas para pagar os policiais e, muitas vezes, esses próprios agentes eram contratados para fazer as cobranças

Testemunhas ouvidas na investigação relataram que os comerciantes que não pagam o valor cobrado são ameaçados de morte, agredidos e retirados dos pontos de venda.

Os investigadores suspeitam que a CoopsBra´s, fundada supostamente para apoiar comerciantes da região, seria uma cooperativa de fachada usada no esquema de extorsão.

O inquérito foi aberto a partir de denúncias recebidas pela Corregedoria da PM. Os investigadores circularam à paisana no Brás por semanas para colher provas. Diversas cobranças foram flagradas durante as ações de monitoramento, tanto nos boxes quanto em barracas na rua.

Além das prisões, a Justiça de São Paulo também autorizou buscas em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados e a quebra do sigilo bancário e fiscal de oito empresas e 21 pessoas.

