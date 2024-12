A- A+

SÃO PAULO Viatura da PM atropela homem no interior de SP e deixa local sem prestar socorro Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que a policial que conduzia o veículo foi afastada e que a conduta dos agentes envolvidos não condiz com os valores da PM

Uma câmera de monitoramento de uma das ruas da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, flagrou o momento em que uma viatura da Polícia Militar atropela um homem que atravessava a via. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que a policial que conduzia o veículo foi afastada e que um Inquérito Policial Militar (IPM) foi aberto para apurar o caso e a atuação dos outros agentes envolvidos na ocorrência. A data da ocorrência, entretanto, não foi informada.



"A conduta dos policiais não condiz com os protocolos, princípios e valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo", disse a SSP-SP. A pasta afirmou também que uma outra equipe da PM socorreu a vítima e a levou para o Centro Hospitalar de Sorocaba (CHS).

Pelas imagens das câmeras, obtidas pela TV TEM, filial da TV Globo, é possível ver a viatura avançando pela rua em alta velocidade. O carro desvia de algumas crianças que estavam com bicicletas na via, segue reto e atinge o pedestre que cruzava a rua. O homem fica caído no chão, enquanto a viatura segue caminho sem prestar socorro.

A identidade do rapaz atropelado e seu estado de saúde não foram informados. A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba, mas não teve retorno até a publicação do texto.

Claudio Silva, ouvidor das polícias, definiu o caso como um episódio "absurdo" e "irresponsável". "Pela velocidade em que a viatura se deslocava, o risco de vida da vítima era iminente", diz. "A viatura deveria parar e solicitar socorro para vítima imediatamente, o que não houve".



A ouvidoria abriu um procedimento e diz que vai acompanhar as apurações. "Nossa expectativa é de uma apuração rigorosa e consequente punição exemplar", acrescentou Silva.

