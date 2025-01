A- A+

Educação Senac está com inscrições abertas para cursos de idiomas em seis municípios; saiba como se inscrever Aulas acontecem no primeiro semestre de 2025

O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para os cursos de idiomas em seis municípios.

Com início no primeiro semestre de 2025, as aulas são de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano e Libras nas cidades de Recife, Paulista, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina. Para se inscrever, basta acessar o site.

No Recife são oferecidos os cursos de Francês, Espanhol, Alemão, Inglês, Italiano e Libras.

Já em Paulista, Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada, os curso são de Inglês, com turmas do nível básico ao avançado. Em Petrolina, há turmas iniciantes de Inglês e Espanhol.

Antes de fazer a matrícula, os estudantes novatos precisam fazer um teste de nivelamento para identificar o nível de conhecimento no idioma e, assim, definir a turma mais adequada.

Os interessados podem tirar dúvidas por telefone ou na própria unidade.

No Recife, as aulas de idiomas acontecem no Senac localizado na Rua Visconde de Suassuna, 505, Santo Amaro, e o telefone é (81) 3413.6666.

Em Paulista, as aulas são realizadas na unidade do Senac situada na Av. Prefeito Severino Cunha Primo, 30, em Jardim Paulista e o telefone é o (81) 3372.8250.

Já em Caruaru, o Senac está localizado próximo ao shopping, na Av. Maria José Lyra, 140, Indianópolis. Os telefones para contato são (81) 3727-8259 / 8260.

Em Garanhuns, a unidade do Senac está localizado na Rua Maria Ramos, 22, Heliópolis e os telefones para contato são (87) 3764.2700/2703 / (87) 9.8874.8492 / 9.9988.3934.

As informações podem ser obtidas por meio dos telefones (87) 3929-2359 / (87) 98874-8477 (WhatsApp).

Em Petrolina, a unidade do Senac está localizada na Rua Projetada, nº 650, Maria Auxiliadora e os telefones para contato são (87) 3983-7602/7603/7626 e WhatsApp 98874-8456.

