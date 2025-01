Sente muita fadiga no trabalho? Estudo revela duas maneiras de reduzir cansaço

A- A+

A rotina de trabalho pode ser cansativa, levando à sensação de fadiga. Mas, segundo novas evidências, existem duas formas de contornar esse cansaço. São elas: optar por fazer micropausas regulares durante a rotina e procurar o apoio de um supervisor.

As micropausas podem ter durações curtas, como um minuto. No entanto, elas precisam redirecionar a atenção do trabalhador: como ler um pequeno artigo de notícias, buscar um café café, ou levantar da cadeira para fazer alongamentos.



O suporte do supervisor, por outro lado, seria o contato com os funcionários para verificar como estão indo, oferecer ajuda e demonstrações de apreço pelo que eles estão fazendo.



Os pesquisadores da da Wake Forest University, da Virginia Commonwealth University (VCU) e da Northeastern University, nos EUA, perceberam que juntas as duas medidas foram eficazes na batalha contra o cansaço.

"Primeiro, micropausas são uma maneira simples e econômica de gerenciar a fadiga, especialmente quando as cargas de trabalho são altas. Segundo, o suporte de supervisão desempenha um papel crítico na mitigação da fadiga. Juntos, esses dois mecanismos oferecem o alívio mais substancial para profissionais que trabalham em períodos de maior movimento ou outros períodos de trabalho de alto estresse", afirma uma das autoras, Lindsay Andiola, contadora da VCU School of Business.

Para o estudo, publicado na revista científica Contemporary Accounting Research, foram entrevistados 44 contadores públicos, que relataram seus hábitos de trabalho antes de participar um experimento controlado sobre fadiga e micropausas (de até um minuto) com outras 179 pessoas.

"Ao implementar essas estratégias, as empresas podem melhorar o bem-estar dos funcionários e a qualidade da auditoria, promovendo, em última análise, um ambiente de trabalho mais sustentável e produtivo", escrevem os pesquisadores.

