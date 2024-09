A- A+

Sertão PM incinera cerca de 30 mil pés de maconha em roça no Sertão de Pernambuco; homem é preso Agentes encontraram a plantação de maconha, além de uma espingarda calibre 12, com sete cartuchos intactos

Um plantio de aproximadamente 30 mil pés de maconha foi erradicado na Zona Rural de Inajá, no Sertão de Pernambuco.



Segundo a Polícia Militar, equipes da 4ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados pela central de operações para verificar uma denúncia anônima.



No local indicado, na roça do Sítio Lagoa Grande, os agentes encontraram a plantação de maconha, além de uma espingarda calibre 12, com sete cartuchos intactos.



A PM informou ainda que, na chegada do policiamento, três homens fugiram e um foi alcançado.

Toda a droga encontrada foi incinerada no próprio plantio, sendo apenas dois pés da droga preservados para serem apresentados na delegacia da cidade.



Além do material e da arma, o homem detido também foi encaminhado para a unidade policial de Inajá.

