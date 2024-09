A- A+

Serviço gratuito Sesc Santo Amaro promove semana do idoso e oferece serviços gratuitos A iniciativa será do dia 23 a 27 deste mês e antecipa o Dia Internacional do Idoso

Sesc Santo Amaro oferece serviços de saúde e bem-estar e promove oficinas e apresentações culturais, na próxima semana. A ação será na Praça de Campo Santo, S/N - Santo Amaro, da segunda-feira (23) até a sexta (27).

Para participar das oficinas de dança e acessórios e do Show de Talentos, os interessados poderão se inscrever no setor de Assistência da instituição, de terça a sexta-feira, das 9h às 14h.

As atividades são gratuitas e a previsão é que 230 pessoas participem da programação. O evento promove a Semana da Pessoa Idosa e antecipa a celebração do dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso.

A abertura será na próxima segunda-feira (23), às 14h, no Salão de Festas e terá o Show de Talentos. As demais ações acontecerão na biblioteca da unidade, das 13h às 16h, nos dias seguintes.

Na terça-feira (24), haverá limpeza de pele, massoterapia, corte de cabelo, SPA das mãos, entre outros serviços.

Na quarta-feira (25), tem vacinação de gripe e Covid-19, aferição de pressão, testagem de glicemia e de hepatite. As ações citadas acima vão atender 30 pessoas por dia e em ordem de chegada.

Com 20 vagas disponíveis, a Oficina de Consciência Corporal e Dança será na quinta-feira (26) e trabalhará a movimentação do corpo, além de apresentar a diversidade da linguagem. Encerrando a Semana da Pessoa Idosa, no dia 27, a Oficina de Acessórios de Beleza oferece 30 vagas. Os participantes aprenderão técnicas de criação de brincos e colares.

Para mais informações o número da central do Sesc Santo Amaro é 3216-1720.

