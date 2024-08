Sesc Santo Amaro abre vagas para oficinas culturais gratuitas voltadas aos pequenos

A- A+

Interessados em levar os pequenos para participar das oficinas infantis de Pintura Criativa, Musicalização e Escrita Criativa no Sesc Santo Amaro, podem realizar as inscrições, presencialmente, no espaço.



Com 35 vagas, as atividades são gratuitas e serão realizadas em aulas semanais, para crianças a partir de 7 anos de idade.

Pintura Criativa

Voltada para crianças entre 7 e 12 anos, a Oficina de Pintura Criativa terá aulas ministradas pelo artista e educador de Artes Visuais, Rômulo Jackson.









Com horário às terças-feiras, das 9h às 12h, a turma terá capacidade para até 12 pessoas. As aulas iniciarão no dia 10 de setembro e seguirão até 1º de outubro.



Entre os conteúdos, será apresentado o conceito de cores e o da autoexpressão.



Musicalização

Já para quem tiver entre 7 e 13 anos, será oferecida a Oficina de Musicalização, sob o comando do produtor artístico-musical Ronaldo Menezes.



Com encontros às quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h, as aulas começam em 4 de setembro e seguem até 13 de dezembro.



No conteúdo, os alunos terão aulas que visam ao trabalho do raciocínio lógico e ao movimento do próprio corpo, entre outras coisas.



Serão fechadas turmas com no máximo 12 participantes.

Escrita Criativa

Com 15 vagas disponíveis, a Oficina de Escrita Criativa terá como professora Samantha Lima - que ministra aulas de artes no Sesc, e também é mestre e doutoranda em Teoria de Literatura.



O conteúdo se voltará para interpretação de textos, estudo de ramas e de autores, entre outras atividades.



A indicação desta oficina é para os pequenos com pelo menos nove anos de idade, e que saibam ler e escrever.



Serviço

Oficinas gratuitas de Pintura Criativa, Musicalização e Escrita Criativa

Inscrições abertas no Sesc Santo Amaro - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Informações: (81) 3216-1728

