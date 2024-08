A- A+

EDUCAÇÃO Sesi-PE abrirá inscrições para 650 bolsas de estudo gratuitas para o Novo Ensino Médio; confira As inscrições também são gratuitas e poderão ser feitas no site oficial da instituição a partir da próxima segunda-feira (2)

A partir da próxima segunda-feira (2), o Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) abrirá as inscrições para o processo seletivo que oferece, ao todo, 650 bolsas de estudo integrais para quem vai cursar o Novo Ensino Médio em 2025.

As vagas são para estudantes que possuírem, no máximo, 17 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2025.



A inscrição é gratuita e pode ser realizada exclusivamente no site oficial da instituição, onde também está o edital com todas as informações.

Os processos seletivos serão realizados por meio de avaliação de língua portuguesa e matemática para os alunos que estejam cursando ou já concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais.

Bolsas de estudo

De acordo com a unidade, os alunos poderão optar por itinerários formativos nas áreas de Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias; ou pela Formação Técnica e Profissional, em parceria com o Senai-PE.

Para os estudantes que optarem pela Formação Técnica e Profissional, será possível escolher entre os cursos de Eletromecânica, Programação de Jogos Digitais, Desenvolvimento de Sistemas e Automação Industrial.

Parte das bolsas integrais serão reservadas para dependentes de trabalhador da indústria ou de Microempreendedor Individual (MEI) enquadrado na categoria industrial e instalado em Pernambuco.



Para quem optar por essas cotas, será preciso apresentar documentos comprobatórios listados no edital.

Confira, abaixo, a quantidade de vagas disponibilizadas em cada unidade:

Araripina - 80

Belo Jardim - 30

Cabo - 80

Camaragibe - 30

Caruaru - 90

Escada - 35

Goiana - 45

Ibura - 45

Moreno - 35

Paulista - 45

Petrolina 45

Vasco – 90

Veja também

AÇÃO SOCIAL Projeto da Alepe vai oferecer atendimento gratuito para serviços de saúde e cidadania em Jaboatão