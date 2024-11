A- A+

BRASIL Silas Malafaia sofre tentativa de assalto no Rio; seguranças do pastor trocaram tiros com criminosos Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo estava em uma BMW

O pastor Silas Malafaia sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira, no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio. Segundo o RJTV, da Tv Globo, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que estava em uma BMW, teria negado abaixar o vidro do carro durante a abordagem. Os seguranças do pastor reagiram e trocaram tiros com os criminosos. Malafaia não sofreu nenhum ferimento.

A Polícia Militar foi chamada para a ocorrência e constatou que três PMs de folga estavam entre as vítimas. Segundo os militares, eles estavam no carro quando foram abordados por criminosos armados, que chegaram em um segundo automóvel e anunciaram o assalto. Após a troca de tiros com os policiais, os homens conseguiram fugir.





Posteriormente, os policiais militares do 16° BPM (Olaria) encontraram um dos suspeitos internado uma unidade da rede particular de saúde. Ele continua na unidade sob custódia policial.

Na ação, os agentes apreenderam um veículo utilizado pelos criminosos. O carro constava como roubado. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha).

