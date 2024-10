A- A+

Simepe assegura novas ambulâncias e ampliação de equipes médicas nas UPAs do Recife Negociações foram feitas com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) conquistou um importante avanço para a saúde pública do Recife e as condições de trabalho dos médicos.

Após uma série de negociações com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), ficou garantida a ampliação das equipes médicas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros de Torrões, Imbiribeira, Caxangá e Nova Descoberta. Essa medida vai garantir maior eficiência no atendimento, especialmente em situações de urgência e alta demanda.



Além disso, as quatro UPAs contempladas receberão uma nova ambulância cada, o que fortalecerá a resposta rápida e adequada no transporte de pacientes em estado grave, assegurando maior eficácia nos casos que exigem transferência para unidades hospitalares de maior complexidade.

“Essa é uma vitória significativa, que demonstra o empenho do Simepe na luta por melhores condições de trabalho para os médicos e por um atendimento de qualidade à população”, afirma Rodrigo Rosas, diretor sindical do Simepe.

Outro ponto importante da negociação com a SES-PE foi a definição da realização de um estudo aprofundado sobre os problemas enfrentados nas UPAs, o que permitirá a repactuação dos contratos com as Organizações Sociais de Saúde (OSS), responsáveis pela gestão dessas unidades.

Simepe negociou com a Secretaria de Saúde de Pernambuco | Foto: Simepe/Divulgação

Com esse diagnóstico detalhado, espera-se adequar melhor os recursos e a organização das equipes, visando a melhoria dos serviços prestados.



Ana Carolina Tabosa, vice-presidente do Simepe, reforça a importância dessa análise.

"É essencial realizar um levantamento criterioso para identificar as mudanças necessárias, garantindo um atendimento mais humanizado e eficaz", pontuou.

Ela também destaca que as UPAs vêm enfrentando desafios estruturais e de pessoal, o que torna a conquista ainda mais relevante.



O Simepe, por sua vez, continua atuando de forma ativa para garantir não apenas a valorização dos profissionais da saúde, atraindo melhorias significativas na estrutura dos serviços, bem como na recomposição das escalas desfalcadas, mas também a melhoria da assistência prestadas à população, sempre com foco na qualidade e na dignidade do atendimento.

