A- A+

EDUCAÇÃO Sistema Prisional de Pernambuco registra aumento em inscrições no Exame Supletivo De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, em 2023 foram 577 inscritos. Já este ano, a SEAP totalizou 2.055 inscrições nas 24 unidades prisionais

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE) registrou um aumento de 256,15% no número de inscritos no Exame Supletivo em 2024 entre os reeducandos.

De acordo com a Seap, em 2023, foram 577 inscritos. Já este ano, a Seap totalizou 2.055 inscrições nas 24 unidades prisionais.

Os três estabelecimentos penais com maior número de candidatos são o Presídio de Igarassu (PIG), na Região Metropolitana, com 326 inscritos; a Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), em Caruaru (247); e a Penitenciária Doutor Ênio Pessoa Guerra (PDEPG), em Limoeiro, com 228 inscrições, ambas no Agreste do Estado.

O secretário da Seap, Paulo Paes, falou sobre a importância da realização do exame para as pessoas em privação de liberdade.

“Todas as oportunidades de crescimento individual para a pessoa que está em privação de liberdade são válidas. O supletivo, assim como o ensino regular, o trabalho e a capacitação, é uma oportunidade do reeducando ganhar a liberdade com um caminho promissor para seguir e, assim, evitar a reincidência no crime”, afirmou Paes.

O exame supletivo

O supletivo, realizado pela Secretaria Estadual de Educação (SEE), é uma política pública de certificação destinada às pessoas que frequentaram o espaço escolar, mas não concluíram os estudos em Nível Fundamental ou Médio na idade adequada.

Com a aprovação e certificação, os participantes do Ensino Fundamental ganham a remição de pena de 177 dias. Já no Ensino Médio a redução é de 133 dias no cumprimento da pena.

As provas para os reeducandos serão aplicadas no dia 21 de outubro deste ano. O resultado está previsto para ser divulgado no site até o dia 07 de janeiro de 2025.

Veja também

educação Ideb 2023: só três redes estaduais bateram meta do ensino médio no Brasil; Pernambuco é uma delas