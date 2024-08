A- A+

Violência Delegada pernambucana teria sido estrangulada com o cinto de segurança pelo companheiro Tancredo Neves foi preso horas depois da descoberta da morte de Patrícia Neves

A delegada Patrícia Neves Jackes Aires, de 39 anos, natural do Recife, teria sido estrangulada com o cinto de segurança do carro em que foi encontrada morta.

A informação, divulgada pelo G1 Bahia, teria sido dada pelo companheiro da delegada, Tancredo Neves Lacerda Feliciano de Arruda, em depoimento à polícia.

Principal suspeito do crime, Tancredo foi preso em flagrante horas após a descoberta da morte de Patrícia.

Ele contou à polícia, em depoimento na 37° Delegacia Territorial da Bahia, em São Sebastião do Passe, Região Metropolitana de Salvador (BA), que "girou o cinto de segurança no pescoço dela".

Após o depoimento, a prisão em flagrante do companheiro da vítima foi convertida em prisão preventiva.

Em maio deste ano, ele há havia sido detido em flagrante por agressões contra Patrícia, mas foi solto logo em seguida.



De acordo com a reportagem, o corpo de Patrícia Jackes foi velado na manhã desta segunda-feira (12), na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. O sepultamento será na terça (13), no Recife.

