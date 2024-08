A- A+

BOA VIAGEM Homem morre afogado após salvar namorada e amigo de afogamento em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Um homem de 19 anos morreu após se afogar na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde do último sábado (10).

O rapaz, que não teve a identidade divulgada, teria entrado no mar para salvar a namorada e um amigo, que estavam se afogando, nas proximidades do Terceiro Jardim.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a coorporação foi acionada às 15h48 para atender a ocorrência de afogamento de três pessoas, na Praia de Boa Viagem, nas proximidades do quiosque 11.

O afogamento

Três viaturas foram enviadas ao local, sendo uma moto aquática, uma viatura de salvamento e uma de comando operacional, onde efetuaram a busca e o resgate de vítima, que estava desaparecida.

Os bombeiros realizaram o procedimento de reanimação, mas o homem não resistiu e faleceu ainda no local. O óbito foi confirmado pelo médico do Samu, que também atendeu a ocorrência, e o corpo foi entregue aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

As outras duas vítimas, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, foram socorridas e conduzidas pelo Samu à unidades hospitalares para os cuidados necessários.

O salvamento

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a ocorrência foi registrada, por meio da Delegacia de Boa Viagem, como morte a esclarecer.

Ainda segundo a PCPE, familiares afirmaram que a vítima, teria entrado no mar, na praia de Boa Viagem, para salvar sua namorada e um amigo, mas acabou se afogando. As investigações seguem até o esclarecimento do caso.

