Delegada pernambucana é encontrada morta em carro na Bahia; companheiro é preso suspeito do crime

A- A+

Uma delegada da Polícia Civil foi encontrada morta no domingo (11), dentro do próprio carro. Ela estava em uma área de mata no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como Patrícia Neves Jackes Aires, de 39 anos, natural do Recife.

O companheiro da vítima, identificado como Tancredo Neves Lacerda Feliciano de Arruda, é o principal suspeito e foi preso em flagrante horas depois da descoberta da morte.

Em maio deste ano, ele há havia sido detido em flagrante por agressões contra Patrícia, mas foi solto logo em seguida. À época, houve uma concessão de medida protetiva, mas o casal se reconciliou.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado no banco do carona. Segundo as investigações, que ainda estão em fases preliminares, ainda não existem elementos que confirmem a informação sobre um suposto sequestro que desencadeou na morte da delegada.

No momento, as perícias ainda estão em curso, além das análises de imagens de câmeras de vigilância.

Nota de pesar

Por meio de nota, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) lamentou a morte de Patrícia. Ela foi aluna da instituição do curso de Direito.

"Patrícia, que se formou em Direito pela Unicap, sempre se destacou por sua dedicação, competência e compromisso com a justiça. Sua trajetória profissional como delegada foi marcada por um incansável esforço em prol da segurança pública e dos direitos humanos, deixando um legado de integridade e coragem que será eternamente lembrado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la", disse a Unicap.

Confira, abaixo, a nota de pesar da Unicap na íntegra:

É com profunda tristeza e consternação que a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) lamenta o trágico falecimento de nossa querida ex-aluna do curso de Direito, a delegada Patrícia Neves Jacques Aires. Ela era responsável pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, no município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia.

Patrícia, que se formou em Direito pela Unicap, sempre se destacou por sua dedicação, competência e compromisso com a justiça. Sua trajetória profissional como delegada foi marcada por um incansável esforço em prol da segurança pública e dos direitos humanos, deixando um legado de integridade e coragem que será eternamente lembrado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Neste momento de imensa dor, a Unicap se solidariza com a família, amigos e colegas de Patrícia. Que a justiça prevaleça e que a memória de Patrícia nos inspire a continuar lutando por um mundo mais seguro e justo.

Veja também

IDOSOS Desnutrição foi responsável por mais de 90 mil mortes de idosos nos últimos 20 anos