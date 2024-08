Urbanismo: Recife investe R$ 3,7 milhões na manutenção viária de mais de 240 corredores e vias

A- A+

A Prefeitura do Recife está investindo R$ 3,7 milhões para a manutenção viária de mais de 240 grandes corredores e vias da Cidade. A ação, que integra o Programa de Manutenção de Sinalização Viária, pretende reduzir os sinistros de trânsito.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), responsável pelo projeto, até o fim do ano, a ação vai revitalizar as sinalizações horizontais e verticais de dez grandes corredores viários, de pelo menos 200 vias - incluindo as rotas cicloviárias. Também integram a medida 15 áreas escolares e 15 comunidades.

Combate aos alagamentos

Obras do tipo são muito aguardadas, principalmente por conta dos graves transtornos causados pelas chuvas nas principais vias do Recife.

No período chuvoso, já se tornou costumeiro para a população lidar com ruas alagadas e trânsito muito congestionado.

De acordo com a presidente da CTTU, Taciana Ferreira, o orçamento desse ano vai conseguir contemplar mais áreas do Recife, para tentar solucionar esses problemas.

“A sinalização viária é um serviço contínuo e essencial, e a CTTU intensifica entre os períodos de setembro e março, que é o de maior estiagem. Este ano, conseguimos antecipar esse calendário e, por isso, teremos mais ruas contempladas. Todo esse trabalho garante mais segurança viária às pessoas porque induz ao respeito às leis de trânsito", destacou a gestora.

No que diz respeito aos grandes corredores viários, serão atendidos locais como as avenidas Conde da Boa Vista, no bairro da Boa Vista; Dezessete de Agosto, em Casa Forte; Dois Rios, no Ibura; Beberibe, no bairro de mesmo nome; Abdias de Carvalho, em San Martin; General Mac Arthur, na Imbiribeira; e Antônio de Góes, no Pina.

Os equipamentos instalados nessas vias serão requalificados com sinalizações verticais e horizontais que vão incentivar os condutores a respeitar as leis de trânsito.

Ciclovias

Os trabalhos também preveem a manutenção de pelo menos 20 km de rotas de ciclovia localizadas em corredores importantes, como a rua Antônio Falcão, em Boa Viagem; Praça da República, no bairro de Santo Antônio; rua do Pombal, em Santo Amaro; avenida Afonso Olindense, na Várzea; e rua da Harmonia, em Casa Amarela.

Os serviços incluem, ainda, a instalação de prismas, que são sistemas de sinalização utilizados para melhorar a segurança e a visibilidade dessas vias.

Segundo a prefeitura, os ciclistas também vão passar a contar com mais mil vagas em paraciclos - equipamentos para estacionar as bicicletas. Apenas este ano, a CTTU já implantou outros 2.200 espaços similares. A expectativa é que, até o fim deste ano, a Capital pernambucana chegue a 5 mil vagas do tipo.

Ciclovia do Recife | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

Urbanismo

Também serão realizadas manutenções nos urbanismos táticos, áreas de redesenho urbano que dão mais segurança aos pedestres e adequam a velocidade para preservar vidas.

Ao todo, 12 locais serão contemplados com pintura, revitalização das cores e maior segregação dos espaços para as pessoas que estão a pé.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), lesões no trânsito são a principal causa de morte entre pessoas de 5 a 29 anos.

Pensando nisso, a CTTU mapeou 15 áreas escolares para realizar a manutenção da sinalização. Serão contemplados bairros como Ibura, Casa Amarela, Beberibe e Prado. Nessas áreas, além de faixas de pedestres, serão feitas indicações de escolas no local para avisar aos condutores sobre a grande quantidade de pessoas a pé nas proximidades.

Para preservar as crianças e a grande quantidade de pedestres, a velocidade máxima regulamentada é de 30 km/h.

