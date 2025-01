Sobe para 126 o número de mortos pelo terremoto no Tibete chinês, segundo mídia estatal

Ao menos 126 pessoas morreram e 188 ficaram feridas pelo potente terremoto que atingiu, nesta terça-feira (7), a região chinesa do Tibete, informou a imprensa estatal.





Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, "126 pessoas foram confirmadas como mortas e 188 feridas" pelo terremoto que abalou a região autônoma de Xizang (Tibete) às 9h05 desta terça-feira.

Two CCTV footages show strong 7.0 earthquake in Tibet region, China.

Earthquake was relatively shallow, at the depth of 10km.

At least 53 people have tragically lost their life while more than 70 are injured.

There were dozen of aftershocks in China and Nepal.