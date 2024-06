Socialistas conseguem vitória apertada nas eleições europeias em Portugal

A- A+

A oposição socialista venceu as eleições europeias em Portugal com uma estreita vantagem sobre a coalizão governamental de direita moderada, de acordo com os resultados oficiais quase completos.

O partido de extrema direita Chega ficou em terceiro lugar com 9,8% dos votos, muito abaixo de seu desempenho nas eleições legislativas de março (18%).

Em seguida, vem o partido Liberal, que também ficou em quarto em março.

A lista da socialista Marta Temido, ex-ministra da Saúde durante a pandemia de Covid-19, ficou em primeiro lugar com 32,1% dos votos, em comparação com 31% dos candidatos da coalizão governamental liderada por um jornalista de 28 anos, Sebastião Bugalho.

As eleições gerais de março puseram fim a oito anos de governo socialista dirigido pelo ex-primeiro-ministro António Costa, que renunciou em novembro após ser alvo de uma investigação por tráfico de influência.

A coalizão de direitas liderada pelo novo chefe de governo, Luís Montenegro, venceu por uma margem muito estreita os socialistas, mas não tem maioria no Parlamento e precisará lidar com a oposição socialista e a extrema direita.

Para seduzir os eleitores com vista às eleições europeias, o governo português havia anunciado vários pacotes de medidas em áreas como saúde, tributação e imigração.

