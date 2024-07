A- A+

ciência Sono: por que temos a sensação de estar caindo quando adormecemos? Chamado "espasmo hipnótico", o fenômeno do sono é comum, inofensivo e atinge até 70% das pessoas

Provavelmente você já acordou assustado devido à sensação de estar caindo ao pegar no sono. Embora nada agradável, o fenômeno é comum, mas intrigante.

Diante disso, o médico Anthony Youn, cirurgião plástico holístico nos EUA, publicou em sua conta no TikTok, que conta com quase 9 milhões de seguidores, um vídeo explicando a causa desses espasmos repentinos ao adormecer e deu dicas para evitá-lo.

No TikTok, Doctor Youn, conhecido como @doctoryoun, esclareceu seus quase nove milhões de seguidores sobre esse fenômeno chamado "espasmo hipnótico".

"Isso é chamado de espasmo hipnótico, que são contrações musculares involuntárias quando você está adormecendo. Uma explicação é que quando seus músculos relaxam enquanto você está caindo no sono, seu corpo interpreta como se você estivesse caindo" diz em vídeo que já conta com mais de 2 milhões de visualizações.

Isto poderia explicar por que realmente parece que estamos caindo. Ainda segundo Youn, é possível prevenir essa sensação.

— Uma maneira de prevenir isso é evitar a cafeína ou fazer exercícios várias horas antes de ir para a cama — recomenda.

De acordo com a Sleep Foundation, os espasmos hipnóticos – também chamados de início do sono – são contrações musculares repentinas e involuntárias que alguém pode sentir ao adormecer. Eles ocorrem justamente na transição entre a vigília e o sono.

"Os espasmos hipnóticos acontecem aparentemente aleatoriamente quando você adormece e normalmente afetam apenas um lado do corpo, como o braço esquerdo e a perna esquerda", diz a fundação.

Ainda não se sabe exatamente o que causa esses espasmos, mas, assim como Youn, a Sleep Foundation afirma que o consumo excessivo de cafeína e estimulantes, exercícios vigorosos antes de dormir, estresse emocional e privação de sono aumentam a probabilidade desses episódios.

Embora seja uma sensação assustadora, a Sleep Foundation ressalta que esse fenômeno é absolutamente comum e não traz nenhum risco para a saúde.

"Os espasmos hipnóticos podem ser perturbadores, mas não são perigosos. Até 70% das pessoas experimentam espasmos hipnóticos", diz a fundação.

Portanto, para o espasmo hipnótico em especial não há necessidade de procurar um médico. Se tiver dúvida se o que você sente é um espasmo hipnótico ou não, a fundação explica: os espasmos hipnóticos ocorrem durante a transição da vigília para o sono e acontecem rapidamente.

No entanto, a fundação alerta que certos sintomas semelhantes a espasmos hipnóticos podem exigir avaliação médica. São eles: espasmos musculares frequentes e contínuos ao longo do dia que se irradiam para outras áreas do corpo e outros tipos de movimentos bruscos durante o sono.

Veja também

guerra na ucrânia Conselho de Segurança se prepara para discutir ataque a hospital infantil em Kiev