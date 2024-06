A- A+

Saúde O sono é melhor quando se dorme com um cobertor pesado? Ciência explica Estudo da Suécia indica que a presença da manta estimula a produção de melatonina até um terço a mais do que ocorre usando acolchoados normais

Uma parcela de pessoas não consegue dormir sem um bom cobertor, mesmo no calor. Em países do hemisfério norte é popular um tipo de cobertor mais pesado, chamado de cobertor ponderado, que tem cerca de 12% a 15% do peso total do corpo da pessoa e vem sendo usado como uma forma de terapia contra ansiedade e autismo em razão da pressão da coberta e do estímulo a um sono mais profundo com extremo descanso. Porém, eles acabam de ganhar mais um benefício.

Um estudo sueco mostra que a presença do cobertor ajuda a aumentar a produção de melatonina, o hormônio do sono profundo e reparador, em até um terço a mais à noite do que aqueles que usavam um cobertor normal.

Os cientistas afirmam que cobertores mais pesados colocam o sistema nervoso em modo de descanso, reduzindo alguns sintomas de ansiedade, como batimentos cardíacos acelerados ou respiração. (Quando você está estressado, seu coração bate muito rápido, o que bloqueia a produção de melatonina).

Ao todo 26 pessoas participaram do estudo durante duas noites. Na primeira, todos os indivíduos dormiram com um cobertor pesado. Na segunda, foi utilizado um lençol comum. Os participantes foram dormir por volta das 22h e tiveram uma amostra de saliva coletada a cada 20 minutos até as 23h. Os resultados mostraram que, ao final da hora, dormir com um cobertor pesado gerou níveis 32% mais altos de melatonina.

Com a venda da melatonina liberada sem prescrição médica, muitas pessoas tem acesso facilitado a ela em farmácias de todo o país. Muitos americanos, inclusive, usam suplementos para aumentar a melatonina no cérebro e ajudá-los a adormecer todas as noites.

Especialistas na área de saúde rejeitam o ato, pois dizem que efeitos a longo prazo da melatonina sem um acompanhamento médico não são conhecidos e temem que possa aumentar o risco de uma pessoa desenvolver demência ou outros problemas cerebrais e cardíacos no futuro.

Usar um cobertor pesado para aumentar a produção de melatonina pode evitar o perigo desses suplementos. Segundo os pesquisadores, as mantas ativam o nervo vago de uma pessoa, ou seja, o nervo mais longo do corpo que vai do estômago ao crânio. A pressão do cobertor ativa o sistema nervoso parassimpático do corpo e ajuda a “desacelerar” o corpo, cortando a produção de cortisol e aumentando a secreção de serotonina.

Uma pessoa calma e menos ansiosa tem maior probabilidade de adormecer facilmente - o que se acredita ser a razão pela qual os cobertores pesados ajudam a combater a insônia e outros problemas de sono.

