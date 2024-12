SP ainda tem 36 mil casas sem energia na tarde deste domingo

Balanço da concessionária Enel Distribuição SP, divulgado às 16 horas deste domingo (22), mostra que, nas 24 cidades da Região Metropolitana de São Paulo atendidas pela empresa, 35,7 mil residências ainda estão sem energia elétrica.

De acordo com a concessionária, a interrupção do fornecimento é causada pelas chuvas que atingem a região desde sexta-feira (20), mas também por eventos comuns na rotina de distribuição de energia, como colisões de carros em postes e interferência de vegetação na rede elétrica.

Às 16 horas, o município de São Paulo tinha 28 mil consumidores sem luz, seguido de Mauá (2,1 mil pessoas sem energia), Ribeirão Pires (1,5 mil), e Santo André (1,4 mil). Segundo a Enel Distribuição São Paulo, na capital paulista, o Corpo de Bombeiros recebeu 111 chamados para quedas de árvores em razão das chuvas.