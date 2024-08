SpaceX vai levar bilionário em sua primeira caminhada espacial

A- A+

A SpaceX está pronta para lançar uma equipe de quatro astronautas privados ao espaço na manhã desta terça-feira, como parte de uma missão inovadora que visa realizar a primeira caminhada espacial comercial do mundo.



A bordo da missão, chamada Polaris Dawn, está o bilionário Jared Isaacman, que anteriormente voou para a órbita com a SpaceX em 2021 e forneceu financiamento para o voo e seu desenvolvimento.

Juntamente com ele estão duas engenheiras principais da SpaceX, Sarah Gillis e Anna Menon, além do amigo de Isaacman e ex-piloto da Força Aérea Scott “Kidd” Poteet.

A tripulação, que viajará dentro de uma espaçonave SpaceX Crew Dragon modificada, está programada para lançar em um foguete Falcon 9 do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, às 3h38 no horário local (4h38 em Brasília), em 27 de agosto.



A SpaceX também tem oportunidades de lançamento às 5h23 ou 7h09. Se a missão for adiada, a empresa pode lançar também no dia 28 de agosto nesses mesmos horários.

O momento principal da missão está previsto para ocorrer no terceiro dia de voo, quando Isaacman e Gillis planejam sair de uma escotilha aberta em sua espaçonave Crew Dragon e realizar cada um uma caminhada espacial. Os dois sairão um de cada vez por cerca de 15 a 20 minutos enquanto amarrados ao veículo.

Ainda não está claro como a SpaceX pretende incorporar as caminhadas espaciais em futuras missões, mas a empresa está ansiosa para testar essa nova capacidade.

“Eu acho que estaremos realmente interessados em ver para onde a empresa levará isso,” disse Gillis em uma entrevista antes do lançamento. “Obviamente, este é o primeiro passo, e é um passo muito importante.”

Embora apenas Gillis e Isaacman saiam da espaçonave, toda a equipe usará os novos trajes espaciais da SpaceX, já que o interior completo da Crew Dragon ficará exposto ao vácuo do espaço durante a manobra.



Todo o procedimento, desde a ventilação da atmosfera da espaçonave até a revedação do veículo, deve levar cerca de duas horas.

Embora o foco principal da missão seja a caminhada espacial, a Polaris Dawn planeja realizar uma série de objetivos secundários, além de quebrar alguns recordes de voo espacial.



A primeira fase do voo verá a espaçonave Crew Dragon atingir uma altura de 870 milhas (1.400 quilômetros) acima da Terra, tornando-se a maior distância que os humanos voaram para o espaço desde que os astronautas da Apollo chegaram à Lua.

Se a missão for bem-sucedida, tanto Menon quanto Gillis terão o recorde de mulheres que viajaram mais longe da Terra.

Devido à distância que a tripulação está viajando, eles estarão expostos a um ambiente de radiação muito mais alto do que o que a maioria dos astronautas experimenta enquanto viajam para a Estação Espacial Internacional em órbita baixa da Terra.



Isso permitirá à SpaceX coletar pesquisas críticas sobre como o ambiente espacial afeta o corpo humano.

Além disso, a SpaceX também planeja realizar uma demonstração em voo de seu serviço Starlink. Um “plaser” montado dentro da espaçonave tentará se conectar com satélites de internet Starlink, para testar a conectividade que futuras missões possam utilizar.

Toda a missão Polaris Dawn deve durar aproximadamente cinco dias antes que a tripulação retorne à Terra, pousando ao largo da costa da Flórida.

