O consumo diário de suco de beterraba por mulheres na pós-menopausa pode melhorar a função dos vasos sanguíneos o suficiente para reduzir o risco futuro de doenças cardíacas, é o que mostra uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

O suco de beterraba contém altos níveis de nitrato, que o corpo converte em óxido nítrico que ajuda a expandir os vasos sanguíneos, facilitando o fluxo do sangue através do sistema circulatório.

A capacidade do óxido nítrico de dilatar os vasos sanguíneos é conhecida por ser particularmente útil durante períodos de fluxo sanguíneo e fornecimento de oxigênio limitados, como durante um ataque cardíaco.

Os pesquisadores testaram como o suco de beterraba rico em nitrato afetava a saúde dos vasos sanguíneos em 24 mulheres na pós-menopausa na faixa dos 50 e 60 anos.

“Após a menopausa, as mulheres já não produzem estrogênio, o que ajuda a manter o óxido nítrico no corpo. Esta perda de produção de óxido nítrico contribui para o aumento substancial do risco de doenças cardíacas em mulheres na pós-menopausa. Alimentos ricos em nitrato – especialmente beterraba – estão sendo investigados como uma forma natural e não farmacêutica de proteger o coração e os vasos sanguíneos”, afirmou Jocelyn Delgado Spicuzza, autora principal do estudo.

Plantas como beterraba, espinafre e alface acumulam naturalmente nitrato do solo. Essas fontes vegetais de nitrato têm benefícios cardiovasculares porque o corpo humano pode converter nitratos de plantas em óxido nítrico.

Para o estudo, os participantes tiveram sua função vascular testada no Penn State Clinical Research Center e depois consumiram duas garrafas de suco de beterraba como dose inicial, seguidas de uma garrafa todas as manhãs durante uma semana.

Todos os participantes consumiram suco concentrado de beterraba, com cada porção fornecendo tanto nitrato quanto três beterrabas grandes. Algumas semanas depois, os participantes beberam suco de beterraba sem nitrato.

Os resultados mostraram que o consumo diário de suco de beterraba rico em nitrato melhorou o fluxo sanguíneo em comparação com quando os participantes beberam suco de beterraba sem nitrato. Os investigadores afirmaram que este nível de melhoria da função dos vasos sanguíneos — se pudesse ser mantido durante os anos da pós-menopausa — poderia reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas.

“As mulheres podem precisar consumir suco de beterraba diariamente, ou até com mais frequência, para experimentar todos os benefícios cardiovasculares potenciais. Ainda assim, esta pesquisa mostra que o suco de beterraba pode ser muito útil na proteção da saúde dos vasos sanguíneos de mulheres de meia-idade durante um período de risco acelerado de doenças cardíacas”, disse David Proctor, professor de cinesiologia e fisiologia na Penn State.

Segundo os pesquisadores, vários participantes disseram que pretendiam continuar consumindo suco de beterraba após a conclusão do estudo.

“Parece haver um desejo real por parte das mulheres na pós-menopausa de apoiar a sua saúde cardiovascular sem tomar medicamentos adicionais. Em parte, acredito que a beterraba pode ser um alimento complementar para melhorar a saúde dos vasos sanguíneos em milhões de mulheres à medida que envelhecem”, disse Spicuzza.

