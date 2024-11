Suécia e Finlândia lançam "manual de sobrevivência" para a população em caso de guerra

A- A+

A Suécia começou, na segunda-feira (18), a enviar panfletos a seus cidadãos pedindo que se preparem para a possibilidade de uma guerra, enquanto a Finlândia lançou um manual com conselhos sobre o que fazer em caso de conflito.

Ambos os países, geograficamente próximos à Rússia, abandonaram décadas de neutralidade militar e aderirem à Organização do Tratado do Atlântico Norte ( Otan) após a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O documento sueco, "Em caso de crise ou guerra", é uma versão atualizada de um livreto que já foi publicado cinco vezes desde a Segunda Guerra Mundial. A nova edição, porém, é quase o dobro do tamanho da distribuída há seis anos, em razão do que Estocolmo chama de piora na situação de segurança em decorrência na guerra entre Rússia e Ucrânia.

A publicação é distribuída pela Agência Sueca de Contingências Civis (MSB) e reúne conselhos sobre como se preparar para emergências como guerras, desastres naturais ou ciber-ataques. O documento de 32 páginas descreve com ilustrações as ameaças enfrentadas pelo país, como conflitos militares, desastres naturais, ataques cibernéticos e terroristas. Inclui ainda dicas de preparação, como estocar alimentos não perecíveis e armazenar água.

"A situação de segurança é grave e todos nós precisamos fortalecer nossa resiliência para enfrentar várias crises e, em última instância, a guerra", declarou o diretor da MSB, Mikael Frisell, em comunicado.

Mais de cinco milhões de folhetos serão enviados nas próximas duas semanas. O documento também está disponível em versão digital e em vários idiomas.

Temor entre nórdicos

Já a Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia, lançou na segunda-feira um site com conselhos sobre como se preparar para diferentes tipos de crises. O governo, porém, preferiu não gastar com impressões.

Não faz muito tempo que a Finlândia e a Suécia ainda eram Estados neutros, embora sua infraestrutura e seu “sistema de defesa total” remontem à Guerra Fria. Devido à sua longa fronteira com a Rússia e à sua experiência de guerra com a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, a Finlândia sempre manteve um alto nível de defesa. A Suécia, no entanto, reduziu sua infraestrutura e só nos últimos anos começou a se preparar novamente.

No manual on-line, os finlandeses são questionados sobre como lidariam com a falta de energia elétrica por dias a fio, com temperaturas de inverno tão baixas quanto -20ºC. Sua lista de verificação também inclui comprimidos de iodo, além de alimentos fáceis de cozinhar, ração para animais de estimação e uma fonte de alimentação de reserva.

Preocupações semelhantes foram manifestadas por outros vizinhos nórdicos. Os noruegueses também receberam recentemente um panfleto pedindo que se preparem para se virar sozinhos por uma semana em caso de condições climáticas extremas, guerra e outras ameaças.

No meio do ano, a agência de gerenciamento de emergências da Dinamarca disse que estava enviando por e-mail aos cidadãos adultos com detalhes sobre quantidades de água, alimentos e medicamentos necessários para enfrentar um cenário de crise por três dias.

