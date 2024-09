Suspeitos são presos por crime de armazenamento de pornografia infantojuvenil

A- A+

A polícia civil de Pernambuco cumpriu sete mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (25), como parte da Operação “Safe Children". Duas pessoas foram presas em flagrante por crime de armazenamento de conteúdo de pornografia e abuso infantojuvenil.

Os dois suspeitos apreendidos possuem 38 e 60 anos. Eles poderão pegar de um a quatro anos de prisão pelo armazenamento dos conteúdos.

A Polícia Civil ainda não descobriu se houve compartilhamento dos materiais. Caso tenha ocorrido, responderão pelo crime de divulgação do conteúdo e somarão de dois a sete anos de prisão a mais.

Os homens foram presos nos municípios de Recife e Jaboatão, um com quase 1.000 arquivos e o outro com 2.500 arquivos. Na operação, a polícia apreendeu celulares, DVDs, notebook, pendrive e mídias que continham conteúdos gravados de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com o gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, delegado Darlson Freire, os conteúdos possuem imagens que mostram abusos cometidos até contra bebês de cerca de 1 ano.

“Imagens gravíssimas, seríssimas, que são difíceis de você conseguir ver. Imagens de abuso sexual de bebês que a gente encontrou quando foram cumpridos os sete mandatos de busca e apreensão no estado, ontem, dos quais a gente teve dois flagrantes. As investigações que iniciaram em julho tiveram a participação de 50 policiais. Dois indivíduos foram autuados em flagrante, um deles com quase mil arquivos, contendo pornografia infantil, imagens de agressões sexuais até de bebês. O outro [apreendido] a gente teve 2.500 arquivos encontrados, então foram autuados em flagrante”.

Alvos da investigação feita com uso de inteligência artificial, denominada “Safe Children”, outros cincos suspeitos não foram atuados em flagrante, mas poderão ser presos no decorrer da operação.

De acordo com o delegado Darlson Freire, a polícia civil já tem um conteúdo grande para solicitar a prisão preventiva dos demais suspeitos.

“E a gente continua as investigações, porque tem mais buscas e apreensões. Já houve farto material apreendido e a gente tem um conteúdo probatório robusto para indiciar os demais e solicitar as prisões preventivas daqueles que não foram [presos]”, informou o delegado.

A nível estadual, a operação “Safe Children" tem como base a operação nacional “Terabyte”, que tem o objetivo de identificar e combater crimes cibernéticos. As investigações começaram em junho.

Pernambuco ficou em 3⁰ lugar em número de mandados de busca e apreensão cumpridos na operação a nível nacional “Terabyte”, tendo investigações feitas com o uso da inteligência artificial.



