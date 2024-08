Terremoto de magnitude 5,3 sacode área de Los Angeles, nos EUA

A- A+

Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu a região próxima a Bakersfield, na Califórnia. As informações são da CNN, com dados do US Geological Survey.

O terremoto pôde ser sentido em todo o Sul da Califórnia, inclusive na cidade de Los Angeles (vídeos nas redes sociais mostram como o tremor foi sentido na cidade).





Mais de 100 quartéis de bombeiros em Los Angeles "conduzirão uma pesquisa estratégica por terra, ar e mar de seus distritos, examinando infraestrutura crítica e áreas de preocupação local em nossa jurisdição de 470 milhas quadradas da cidade", disse representante dos Bombeiros, em um comunicado.

Não houve relatos de danos estruturais ou feridos em Los Angeles até agora, disseram autoridades.

