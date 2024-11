A- A+

REDE SOCIAL TikTok restringe filtros de beleza para adolescentes por questões de saúde mental As novas mudanças em torno de filtros e verificação de idade são parte de uma onda de ajustes à segurança online

O TikTok anunciou novas restrições para o uso de filtros de beleza entre adolescentes, visando combater os impactos negativos na autoestima e o aumento da ansiedade. A partir das próximas semanas, usuários menores de 18 anos estarão proibidos de utilizar filtros que aumentam os olhos, lábios ou modificam o tom da pele, como o popular “Bold Glamour”.

As mudanças foram reveladas em um fórum de segurança na sede europeia da empresa, em Dublin, mas sua eficácia dependerá de um controle rigoroso da idade dos usuários.



Houve uma preocupação generalizada de que os filtros de beleza — alguns fornecidos pelo TikTok, outros criados por usuários — resultaram em uma pressão sobre os adolescentes, especialmente meninas. Alguns jovens, segundo The Guardian, descreveram que após usar filtros, acharam seu rosto real feio.

O TikTok também anunciou que estava reforçando seus sistemas para bloquear usuários menores de 13 anos da plataforma, o que pode significar que milhares de crianças britânicas serão expulsas da plataforma.





Antes do fim do ano, ele lançará um teste de novos sistemas automatizados que usam aprendizado de máquina para detectar pessoas que burlam suas restrições de idade.

As novas “proteções” em torno de filtros de beleza e verificação de idade são parte de uma onda de ajustes à segurança online que estão sendo anunciados por plataformas de mídia social antes que regulamentações mais rígidas sejam aplicadas nos próximos meses, com possíveis multas pesadas por violações das regras de segurança online.

O Instagram, administrado pela Meta, lançou “contas para adolescentes” para menores de 18 anos para permitir aos pais maior controle sobre as atividades dos filhos, incluindo a capacidade de impedir que as crianças visualizem o aplicativo à noite.

Ainda de acordo com The Guardian, Chloe Setter, líder de políticas públicas de segurança infantil do TikTok, disse: “Esperamos que isso nos dê a capacidade de detectar e remover cada vez mais rapidamente”.

A Ofcom disse em um relatório em dezembro do ano passado que, de junho de 2022 a março de 2023, cerca de 1% da base total de usuários ativos mensais do TikTok no Reino Unido foi removida por ser menor de idade.

