ESTADOS UNIDOS Tiro atinge avião da Southwest Airlines no Texas; voo é substituído Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e a aeronave retornou em segurança ao terminal

Um avião da Southwest Airlines foi atingido por uma bala enquanto se preparava para decolar do aeroporto Dallas Love Field, na noite de sexta-feira. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e a aeronave retornou em segurança ao terminal. O incidente, que envolveu um Boeing 737, provocou o fechamento temporário da pista e uma investigação policial está em andamento.



O avião foi atingido no lado direito, perto da cabine, enquanto a tripulação se preparava para partir para Indianápolis no voo 2494, disse a Southwest em um comunicado. A companhia aérea disse que o avião havia sido retirado de serviço e substituído para o voo. Ele partiu duas horas depois, de acordo com o FlightStats , um site de rastreamento.







A Administração Federal de Aviação disse em um comunicado que o avião atingido pelos tiros era um Boeing 737. O aeroporto Dallas Love Field disse em um comunicado que o avião “encontrou um incidente de segurança” e sofreu danos por volta das 21h50, e que a polícia e os bombeiros da cidade chegaram ao local para investigar. Isso fez com que a pista fosse fechada temporariamente.

“Houve impacto mínimo nas operações do aeroporto”, disse o aeroporto em um comunicado publicado no X.

Também na sexta-feira, passageiros de outro voo da Southwest Airlines em Denver tiveram que evacuar depois que a bateria do celular de um passageiro pegou fogo e fez com que um assento do avião pegasse fogo.

O incidente ocorreu dias depois de os reguladores suspenderem todos os voos para o Haiti por um mês, depois que três jatos de companhias aéreas sediadas nos EUA foram atingidos por balas enquanto sobrevoavam Porto Príncipe.

