Companhias aéreas suspendem voos para o Haiti após avião ser atingido por tiros

A- A+

O aeroporto internacional do Haiti foi fechado nessa segunda-feira (11) depois que um voo comercial que pousava em Porto Príncipe, foi atingido por tiros. Algumas companhias aéreas suspenderem suas operações enquanto o país empossava um novo primeiro-ministro interino que prometeu restaurar a paz.

O voo da Spirit Airlines que partia de Fort Lauderdale, Flórida , para Porto Príncipe estava a apenas centenas de metros de pousar na capital do Haiti quando o avião foi atingido. Uma comissária de bordo sofreu ferimentos leves, de acordo com a companhia aérea, a embaixada dos EUA e dados de rastreamento do voo.

O voo foi desviado e pousou na República Dominicana. Nenhum outro passageiro ferido foi relatado. O tiroteio forçou as autoridades do aeroporto internacional Toussaint Louverture a aterrar todos os voos comerciais. O rastreamento de voos mostrou aviões de carga JetBlue Airways e Amerijet se afastando do Haiti após o tiroteio.

Em um alerta de segurança emitido na segunda-feira, a embaixada dos EUA disse estar ciente da pausa nas operações do aeroporto e dos "esforços liderados por gangues para bloquear viagens de e para Porto Príncipe, o que pode incluir violência armada e interrupções em estradas, portos e aeroportos".

Em uma declaração, a companhia aérea disse: “O voo 951 de Fort Lauderdale (FLL) para Port-au-Prince (PAP) desviou e pousou com segurança em Santiago, República Dominicana (STI). Após a chegada do voo em STI, uma inspeção revelou evidências de danos à aeronave consistentes com tiros.”

A Spirit disse que o avião foi retirado de serviço e que uma aeronave diferente seria usada para levar os hóspedes e a tripulação de volta a Fort Lauderdale hoje. A Spirit, a JetBlue Airways e a American Airlines disseram na segunda-feira que estavam cancelando voos de e para o Haiti.

A JetBlue disse posteriormente que estenderia sua paralisação até 2 de dezembro após danos causados por uma bala em um avião que retornava de Porto Príncipe terem sido descobertos. A companhia aérea disse que seu voo 935 chegou mais tarde na segunda-feira em Nova York sem relatar nenhum problema, mas uma inspeção pós-voo identificou posteriormente que o exterior da aeronave havia sido atingido por uma bala.

Na segunda-feira, o conselho presidencial de transição do Haiti nomeou o empresário e ex-candidato ao senado Alix Didier Fils-Aimé como o novo primeiro-ministro, de acordo com o diário oficial do país.

Didier Fils-Aimé substitui Garry Conille, que foi nomeado primeiro-ministro em maio e demitido após um período marcado por disputas políticas internas.

O Haiti sofre há meses com uma onda de violência provocada por gangues poderosas, que controlam mais de 80% da capital haitiana.

No fim de fevereiro, estes grupos armados conseguiram paralisar o aeroporto internacional Toussaint Louverture após uma série de ataques contra infraestruturas-chave de Porto Príncipe.

Segunda-feira marcou pelo menos a segunda vez nas últimas semanas que tiros de gangues armadas atingiram uma aeronave viajando sobre Porto Príncipe. Em outubro, tiros de gangue atingiram um helicóptero das Nações Unidas , forçando-o a retornar ao aeroporto. Ninguém ficou ferido.

Veja também

Consciência Negra Consciência Negra: PCR promove ações de conscientização sobre racismo e intolerância religiosa