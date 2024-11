A- A+

AVIAÇÃO Avião da Latam tem problema após decolagem e retorna ao Aeroporto do Recife; veja Segundo a companhia aérea, houve "necessidade de manutenção corretiva não programada"

Um avião da Latam que operava a rota entre o Recife e Guarulhos, em São Paulo, precisou retornar ao aeroporto da capital pernambucana após apresentar problemas técnicos, na tarde desse domingo (10).

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram a aeronave sobrevoando em círculos em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O voo decolou às 15h47, pediu para retornar ao Recife às 16h e pousou em segurança às 16h38.

A aeronave precisou fazer ao menos seis voltas sobre a região antes de pousar no Aeroporto do Recife, segundo dados da plataforma especializada em aviação FlightRadar.

Por meio de nota, a Latam informou que o voo LA4665 voltou ao aeroporto de origem "devido à necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave".

No comunicado, a companhia ainda destacou que os pilotos tomaram a decisão para garantir a segurança de todos a bordo e que a empresa prestou assistência aos passageiros.

A Latam, no entanto, não divulgou a causa específica da falha no avião. Questionada sobre os procedimentos realizados com os passageiros após o retorno ao Recife, a companhia ainda não respondeu.

A Aena Brasil, concessionária responsável pela administração do Aeroporto do Recife, afirmou, também em nota, que a tripulação solicitou retorno e que o pouso aconteceu sem intercorrências.

