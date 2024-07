A- A+

POLÍCIA Tiroteio no Recife: homem é assassinado, dois suspeitos são presos e um foge Ocorrência foi registrada na noite de sábado, no bairro do Pina

Um tiroteio na Zona Sul do Recife, na noite do último sábado (13), terminou com um homem morto e dois presos. Um suspeito fugiu e não foi capturado pela polícia.

A ocorrência começou quando policiais militares do 19º BPM faziam rondas na rua João Bandeira de Melo, no bairro do Pina, e ouviram disparos de arma de fogo.

Em seguida, moradores da região foram vistos pelos policiais correndo dos disparos. "Dois indivíduos foram avistados fugindo, um deles armado, em direção a um veículo Renault Logan", explicou a Polícia Militar de Pernambuco, por meio de nota.

Os dois foram capturados pelos PMs após tentarem fugir. Eles estavam escondidos em uma casa abandonada. Um terceiro indivíduo que estava no veículo, no entanto, conseguiu fugir.

"Durante a abordagem, um dos detidos admitiu ter jogado a arma no telhado. A arma foi recuperada na casa, e no veículo foram encontradas 19 munições calibre .38, uma munição calibre 9mm, além de objetos pessoais e um documento do proprietário do carro", completou a PM.

A polícia ainda afirmou que os agentes descobriram que, momento antes da perseguição e fuga, um homicídio havia acontecido nas proximidades.

A vítima foi achada morta, na rua Boaventura Rodrigues, com ferimentos causados por tiro.

A Polícia Militar elencou os objetos apreendidos na ação:

- Três celulares;

- R$ 100 em espécie;

- rádio;

- faca;

- munições (19 calibre .38, 1 calibre 9mm);

- revólver cal. 38.

Por fim, os dois suspeitos presos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

