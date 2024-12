TJPE e Unicap assinam protocolo de intenção para criação de Câmara de Conciliação e Mediação

A- A+

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, e o reitor da Universidade Católica de Pernambuco, padre Pedro Rubens, assinam, nesta quarta-feira (11), às 15h30, protocolo de intenções de cooperação técnica, visando o credenciamento do projeto de extensão denominado de Escola do Consenso e a instalação de unidade de Câmara Privada de Conciliação e Mediação na Unicap.

A Escola do Consenso foi inaugurada na última sexta-feira (6), na Unicap, com o objetivo de transformar a prática da mediação e a resolução de conflitos em nossa sociedade, oferecendo uma trilha formativa que inclui cursos e oficinas, além de serviços à comunidade por meio da Câmara de Mediação.

Para o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, a iniciativa representa um importante avanço na prestação jurisdicional.

"O Tribunal de Justiça de Pernambuco busca cada vez mais proporcionar ferramentas para que a população possa resolver seus conflitos de forma pacífica. A instalação dessa Câmara Privada de Conciliação e Mediação vai trazer mais uma oportunidade de acesso a esse serviço tão essencial, que contribui de forma significativa para a pacificação social e para uma justiça cada dia mais eficiente e humanizada", afirmou o magistrado. "Idealizada a partir de uma década de experiências na promoção do consenso, a escola busca preparar profissionais que atuem como facilitadores de diálogo e resolução de conflitos, respondendo a uma demanda real do mercado de trabalho e da sociedade", explica a diretora da Escola de Humanidades, Direito, Economia e Gestão da Católica, Karina Vasconcelos.

"O consenso como caminho e o caminho como consenso" é o lema que norteia as atividades da escola, que tem como objetivo capacitar interessados na prática não litigiosa, promovendo a construção da paz e restaurando a dignidade das partes envolvidas em conflitos. A Escola do Consenso vai desenvolver políticas públicas e privadas, formar mediadores e promover atividades científicas e culturais com ênfase na mediação.

