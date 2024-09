TJPE oferta vagas gratuitas para casamentos coletivos em diversas cidades; confira

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco irá promover casamentos coletivos gratuitos para casais que desejam oficializar a união conjugal.

As vagas estão abertas e estão distribuídas da seguinte forma:

- 30 para a cidade de Afogados da Ingazeira,

- 60 para Caruaru,

- 50 para Garanhuns,

- 80 para Limoeiro,

- 50 para São Lourenço da Mata e

- 20 já preenchidas para Santa Cruz do Capibaribe.



As inscrições devem ser feitas em Afogados da Ingazeira até o dia 23 deste mês; em Garanhuns, até o dia 30.

Quem deseja casar em Caruaru e Limoeiro precisa assegurar uma vaga até o dia 4 de outubro, e, em São Lourenço da Mata, as inscrições vão até o dia 18 do mesmo mês.



No momento da inscrição, os casais com estado civil de solteiro devem apresentar certidão de nascimento original e atualizada, RG e CPF, comprovante de residência (de cada um dos cônjuges, em seus próprios nomes ou em nome dos pais) e RG e CPF de duas testemunhas.



As pessoas divorciadas devem levar certidão de casamento com registro do divórcio, cópia da sentença, RG e CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas.

Os viúvos precisam apresentar certidão de casamento com anotação do óbito, cópia da certidão de óbito, RG e CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas.



Confira os endereços, horários e contatos disponíveis para mais informações:

Afogados da Ingazeira

Local da inscrição: Cartório de Registro Civil de Afogados da Ingazeira-PE

O casamento acontecerá em 09 de outubro de 2024, às 16h, no Salão do Júri do Fórum de Afogados da Ingazeira.

Horário: das 8h às 16h

Contato: (87) 99988-8257 (Cartório de Registro Civil) e (87) 3838-8759 (Cejusc)



Limoeiro

Local da inscrição: Cejusc de Limoeiro

O casamento acontecerá em 06 de novembro de 2024, às 9h, no Salão do Júri do Fórum de Limoeiro.

Horário: das 9h às 13h

Contato: (81) 3628-8641/ (81) 99962-3397



São Lourenço da Mata

Local da inscrição: Cartório de Registro Civil de São Lourenço, situado na Rua Anacleto Silva, nº 68, Centro, São Lourenço da Mata

O casamento acontecerá em 07 de novembro de 2024, às 8h, no Salão do Júri do Fórum de São Lourenço da Mata.

Horário: das 8 às 17h

Contato: (81) 2150-0426



Garanhuns

Local da inscrição: Casa de Justiça e Cidadania de Garanhuns (Travessa Pau Pombo, 126, Centro, Garanhuns)

O casamento acontecerá em 13 de novembro de 2024, às 14:30h, no Parque Euclides Dourado.

Horário: das 8h às 14h

Contato: (81) 99736-1045



Caruaru

Local da inscrição: Casa de Justiça e Cidadania da ASCES UNITA

O casamento acontecerá em 07 de novembro de 2024, às 16h, na ASCES – UNITA, Campus II.

Horário:

Contato: (81) 2103-2046



Santa Cruz do Capibaribe (inscrições encerradas)

O casamento acontecerá em 05 de novembro de 2024, às 9h, no Tribunal do Júri do Fórum de Santa Cruz do Capibaribe

Contato: (81) 3759-8291

