Torre de catedral Torre de catedral retratada por Monet pega fogo na França Incêndio pareceu causar poucos danos mínimos à Notre-Dame de Rouen, na França, mas medidas foram tomadas para proteger objetos de valor no interior do espaço

Uma lona e andaimes que cobriam a torre da Notre-Dame de Rouen, na França — igreja retratada por Claude Monet mais de 30 vezes —, pegaram fogo nesta quinta-feira, disseram autoridades da cidade.

A igreja, a cerca de 110 quilômetros de Paris, foi evacuada, e dezenas de bombeiros foram enviados para extinguir o incêndio, de acordo com o New York Times. No início da tarde, as chamas haviam sido contidas, e os danos pareciam ser mínimos.

"O fogo parece não ter causado muito estrago e, principalmente, não deixou ninguém ferido", disse Caroline Dutarte, uma autoridade de Rouen.

Jean-Benoît Albertini, representante do governo na área, disse que serviços de emergência foram acionados para proteger objetos de valor no interior do espaço que pudessem ser afetados pelo escoamento da água usada pelos bombeiros.

Segundo o prefeito da cidade, Nicolas Mayer-Rossignol, "todos os recursos públicos foram mobilizados" para manter o máximo da integridade do local.

A causa do incêndio, até o momento, é desconhecida.

Notre-Dame de Rouen

A igreja já sofreu danos significativos no passado. Um edifício anterior foi destruído por invasões vikings em no século XIX e o prédio foi severamente danificado por bombardeios aliados na Segunda Guerra Mundial.

Segundo Kathryn Calley Galitz, historiadora de arte do MET, em Nova York, e especialista em arte europeia, ela é considerada uma das mais belas igrejas góticas da França.

“Não é apenas um marco histórico,” disse Kathryn. “É uma catedral viva, pulsante, no centro de uma cidade muito vibrante.”

A torre, a mais alta da França, com quase 150 metros de altura, também foi já destruída, em 1822. A causa foi um raio e logo depois ela reconstruída com ferro fundido, então um material mais moderno da época.

Pintura ilustre

Claude Monet (1984-1926) foi um dos mais notáveis artistas a retratar a catedral. Ele capturou a fachada por diferentes ângulos e em diferentes momentos do dia. São, ao todo, mais de 30 pinturas da Notre-Dame de Rouen feitas por ele no início dos anos 1890.

