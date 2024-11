'Tour da propina': Corregedoria da PM tenta prender 22 policiais militares por extorsão

A- A+

A Corregedoria da Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro, uma operação que tem como alvo 22 PMs. Equipes cumprem os mandados de prisão na investigação que apura crimes que teriam sido cometidos pelos agentes, como extorsão e ameaças a comerciantes em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



A ação é em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria de Justiça Militar.

Os militares foram denunciados por corrupção passiva, negativa de obediência e associação criminosa. Segundo a denúncia, foi identificado o recolhimento de valores em 54 estabelecimentos. Assim, o grupo envolvido no esquema promovia um "tour da propina", destaca o MPRJ, porque visitava sequência dezenas de comércios para arrecadar dinheiro ilicitamente.

Os agentes evitavam que os crimes fossem gravados danificando a câmera corporal que fica acoplada ao uniforme. À época, afirma a reportagem, eles estavam lotados no 20º BPM (Mesquita), também na Baixada. A polícia recebeu, inicialmente, a denúncia de um proprietário de uma loja de material de construção, que foi uma das vítimas. A partir dele, descobriu-se que outros comerciantes também eram extorquidos e ameaçados.

O grupo ficou conhecido como "tour da propina", pois iam até os endereços comerciais fazer as extorsões.

