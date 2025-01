A- A+

SAÚDE Trabalhar em pé: costume pode afetar a saúde do coração, afirma estudo Passar o dia todo em pé, especialmente durante as horas de trabalho, pode afetar a pressão arterial

Hoje em dia, muitas pessoas passam a maior parte do dia sentadas, devido ao trabalho ou aos estudos, o que as obriga a mergulhar num estilo de vida sedentário que coloca em risco diversos aspectos da sua saúde. Por outro lado, algumas pessoas precisam permanecer quase o dia todo em pé no trabalho, o que pode parecer mais saudável. No entanto, este costume pode, na verdade, afetar diretamente a saúde cardiovascular.

Se uma pessoa passa grande parte do dia em pé, ela força o coração a bombear mais do que o normal para manter o fluxo sanguíneo estável. Um estudo recente confirmou que isso afeta negativamente a pressão arterial.





Como foi realizado o estudo?

O principal objetivo da equipe científica de uma universidade finlandesa foi relacionar o impacto físico do sedentarismo e da atividade física durante o trabalho e o lazer. Para fazer esta análise, eles monitoraram a pressão arterial de 156 trabalhadores com idades entre os 60 e os 64 anos, durante 24 horas. Destes participantes, 80 por cento eram mulheres.

Os cientistas conseguiram mostrar que as pessoas que permaneceram a maior parte do tempo sentadas tiveram uma pressão arterial diastólica mais baixa nas 24 horas, o que significa que são mais saudáveis. O resultado foi inversamente proporcional no grupo que passou a maior parte dos dias em pé.

De acordo com estes resultados, é importante manter um equilíbrio entre pausas e exercícios durante a vida diária. Portanto, esses trabalhadores sedentários devem tentar incluir exercícios físicos em seu tempo livre, pelo menos até atingirem as 150 horas mensais sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

