Maconha: usuários frequentes têm memória de trabalho afetada, revela estudo

O consumo frequente de maconha pode ter um efeito prejudicial a longo prazo em um aspecto da cognição chamado memória de trabalho, aquela usada para armazenar e manipular informações temporariamente, de acordo com um estudo publicado no JAMA Network Open.

Mesmo quando não estavam sob efeito da droga, usuários pesados apresentaram atividade reduzida em regiões cerebrais importantes ao realizar uma série de tarefas cognitivas, que foram acompanhadas por exames de imagem cerebrais, resultando em pontuações de teste mais baixas.



O estudo, o maior do gênero já concluído, examinou os efeitos do uso de cannabis em mais de 1.000 jovens adultos de 22 a 36 anos.

Os pesquisadores descobriram que 63% dos usuários habituais de cannabis ao longo da vida exibiram atividade cerebral reduzida durante uma tarefa de memória de trabalho, enquanto 68% dos usuários recentes também demonstraram um impacto semelhante.

A memória de trabalho permite que uma pessoa siga instruções que acabou de receber ou visualize e manipule mentalmente informações, como resolver um problema de matemática.

Os pesquisadores descobriram que o uso pesado de maconha parecia reduzir a atividade cerebral em certas áreas do cérebro (córtex pré-frontal dorsolateral, córtex pré-frontal dorsomedial e ínsula anterior). Essas regiões do cérebro estão envolvidas em funções cognitivas importantes, como tomada de decisão, memória, atenção e processamento emocional.

"À medida que o uso de cannabis continua a crescer globalmente, estudar seus efeitos na saúde humana se tornou cada vez mais importante. Ao fazer isso, podemos fornecer uma compreensão completa dos benefícios e riscos do uso de cannabis, capacitando as pessoas a tomar decisões informadas e compreender completamente as consequências potenciais", disse o primeiro autor do estudo, Joshua Gowin, Ph.D., professor assistente de radiologia na Escola de Medicina da Universidade do Colorado.

Usuários pesados ou habituais são adultos que consumiram maconha mais de mil vezes na vida. Se a pessoa usou de 10 a 999 vezes é considerada usuária moderada e menos de 10 vezes, não usuária.

