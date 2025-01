A- A+

ESTADOS UNIDOS Mulher afirma ter encontrado maconha em batatas fritas do Burger King nos EUA; entenda Porta-voz da rede já se pronunciou sobre o caso e disse 'ficamos profundamente desapontados'

Uma mulher em Ohio fez uma acusação surpreendente nas redes sociais. Em sua declaração, Janna Bama afirmou que uma unidade do Burger King nos Estados Unidos entregou maconha junto com suas batatas fritas.

“Certo, fui ao Burger King esta noite. Escutem, preciso que vocês me ouçam”, disse a cliente no TikTok. “Comprei para o meu filho umas batatas fritas de frango. Ele trouxe essa sacola. Se olharem de perto, podem ver alguns resíduos”, continuou.

Janna Bama acrescentou: “Ele pegou suas batatas fritas de frango. Batatas fritas de frango com um acompanhamento de… Está vendo isso? Não se pode dizer isso aqui. ‘Mary Jane’ do Burger King em Hamilton, Ohio.”





Para sustentar sua alegação, a mulher mostrou imagens no vídeo da suposta maconha encontrada em seu pedido, o que já gerou mais de 130.000 reações no TikTok.

O que o Burger King diz sobre a descoberta de maconha em um de seus produtos nos EUA?

O portal de notícias local The Enquirer entrou em contato com a popular rede de fast food e obteve uma declaração de um porta-voz do Burger King.

“Entramos em contato com o franqueado deste restaurante imediatamente após tomar conhecimento do incidente e podemos confirmar que o funcionário em questão foi demitido”, disse o representante da marca sobre a unidade localizada na Main Street.

O porta-voz acrescentou: “Ficamos profundamente desapontados ao saber do incidente e não tratamos de forma leviana incidentes que colocam em risco nossos clientes.” O portal também falou com o sargento da polícia de Hamilton, Brian Ungerbuehler, que afirmou, por e-mail, que as autoridades não receberam nenhuma denúncia oficial sobre o caso.

Segundo The Enquirer, Ungerbuehler destacou que, embora nenhum relatório formal tenha sido registrado, os oficiais estão investigando ativamente o caso. A fonte indicou que mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

Veja também