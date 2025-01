Verão: a importância da alimentação em dias de mais calor

A- A+

Uma correta alimentação no verão é fundamental para que possamos manter o corpo hidratado e saudável. É importante investir em alimentos refrescantes como frutas ricas em água (melancia, melão, laranja) e saladas leves, além de aumentar o consumo de líquidos, como água de coco e sucos naturais.



Manter o equilíbrio da alimentação no verão exige cuidado com o que se consome. Frituras, industrializados e pratos apimentados devem ser evitados, pois podem causar desconfortos como cólicas e mal-estar. Aposte em refeições leves, como grelhados acompanhados de saladas.



A escolha certa da alimentação no verão também inclui alimentos que repõem sais minerais perdidos no suor, como banana, abacate e uva, frutas que são ricas em potássio. Durante os dias na praia opte por picolés de frutas e mantenha-se hidratado com bastante água. Boas escolhas nos ajudam a aproveitar o verão com mais saúde e energia.



Para falar com mais detalhes sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde desta quarta-feira (08), com a nutricionista Laís Sousa que deu dicas valiosas sobre a importância da alimentação no período mais quente.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



A nutricionista Laís Sousa deu dicas de frutas com grande quantidade de água para uma maior hidratação neste período de sol intenso



“Temos que inserir uma quantidade maior de frutas que tem maior aporte de líquido, então temos melancia, manga e tá na época de manga, a própria melancia, abacaxi, goiaba. Então todas as frutas que têm um aporte de líquidos são importantes neste período”

Nutricionista Laís Sousa. Foto: Divulgação

A especialista alertou para o consumo de bebidas alcoólicas, que deve ser sempre acompanhado de muita água para manter a hidratação do corpo



”A bebida alcoólica desidrata, então sempre que consumir algum tipo de bebida alcoólica beber bastante água e frutas com alto aporte de água, além da água de coco que também é bem hidratante”



