Conheça o alimento que melhora o humor em apenas quatro dias

Pequeno, mas poderoso: esse é o slogan perfeito para o kiwi, uma fruta única repleta de benefícios. Esse alimento de formato oval, com casca marrom coberta de pelos macios, abriga uma polpa verde, suculenta e levemente ácida. Indispensável nos pratos de verão, é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o corpo. Além disso, seu baixo teor calórico o torna o aliado perfeito para quem busca uma dieta equilibrada.

Originário da China, o kiwi é conhecido lá como yang-tao, que significa “fruta do rio Yang”. Os chineses começaram a cultivá-lo há cerca de 300 anos, mas foi somente por volta de 1900 que as primeiras sementes chegaram à Nova Zelândia por meio de jovens missionários que desenvolveram variedades maiores e mais saborosas. Eles batizaram a fruta de “kiwi” devido à sua semelhança com o pássaro emblemático do país.





Em meados da década de 1940, ele entrou no mercado mundial como uma especialidade gourmet.





Kiwi // Freepik

Poucas pessoas sabem que há muitas variedades diferentes de kiwis. Além do clássico kiwi verde, essa fruta pode ser encontrada em tons dourados e amarelados. Acredita-se que, em comparação com a variedade verde, essas versões são mais doces e aromáticas. No entanto, sua casca mais lisa lhes dá uma vida útil mais curta.

Pode ser apreciada de várias maneiras: como água de frutas, como sobremesa, em smoothies, como molho de salada ou combinada com iogurte para obter probióticos e prebióticos. Silvana Ottaviano, nutricionista, alerta que, devido ao seu teor de fibras, deve ser evitado em casos de inflamação intestinal ou gastrite. — Além disso, devido ao seu alto teor de potássio, seu consumo deve ser moderado de acordo com indicações médicas — acrescenta.

Quais são os benefícios do kiwi?

O kiwi é uma fruta de baixa caloria, rica em fibras, antioxidantes, vitaminas como C e E e minerais essenciais como o potássio. Seu perfil nutricional único o torna um aliado da saúde, oferecendo vários benefícios que vão desde a melhoria da digestão até o controle do colesterol.

1. Regula o humor

Um estudo publicado no British Journal of Nutrition mostrou que o consumo de kiwis melhorou o humor dos participantes após somente 4 dias e teve um impacto maior na vitalidade em comparação com os indivíduos da pesquisa que receberam apenas suplementos de vitamina C e placebo. Eles descobriram que o efeito positivo do kiwi atingiu o pico em torno de 14 a 16 dias de consumo.

2. Fornece fibras e decompõe proteínas

De acordo com a Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), o kiwi tem de 3 a 4 gramas de fibra solúvel por porção, com partes iguais de fibra solúvel e insolúvel, o que é incomum para uma fruta. “A combinação única de fibras e a presença de uma enzima no kiwi chamada actinidina o torna uma potência digestiva, pois ajuda a quebrar as proteínas”, relatam.

O Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA) da Espanha informa que a fruta também contém miosmina, um alcaloide do tabaco, que alguns estudos sugerem que pode ter um papel benéfico no adenocarcinoma de esôfago - câncer do duto que se estende da garganta até o estômago.

3. Evita danos às células

— Graças à sua grande variedade de vitaminas e minerais, o kiwi tem propriedades antioxidantes que evitam danos às células, melhoram a circulação sanguínea e ajudam a reduzir a absorção de gordura, além de equilibrar os níveis de glicose — diz Silvana. Ela também explica que essa qualidade retarda o envelhecimento, pois protege as células do desconforto causado pelos radicais livres.

4. Reduz o colesterol e a pressão arterial

A especialista relata que é um alimento com baixo índice glicêmico, ou seja, não permite que o açúcar no sangue suba quando consumido. — Por isso, é um aliado para pessoas com diabetes, além de ajudar a reduzir o colesterol ruim (LDL) e estabilizar a pressão arterial — conclui.

