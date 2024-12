A- A+

SAÚDE Conheça os 5 alimentos que devem ser evitados para a saúde do coração, segundo cardiologista Não ter hábitos saudáveis pode ocasionar inúmeras doenças cardiovasculares

Todos os órgãos do corpo humano são importantes, mas há alguns, como o coração, cujo funcionamento correto está associado a uma boa velhice. E uma das recomendações fundamentais é manter uma alimentação equilibrada.

Foi isso o que explicou a cardiologista Sharonne Hayes, especialista da Clínica Mayo, nos Estados Unidos.

— Tudo se resume a um equilíbrio à mesa, mas há alguns alimentos mais nocivos— diz a especialista.

1. Carnes processadas

Os especialistas afirmam que as carnes processadas, como salsichas e bacon, possuem muitas calorias, gorduras saturadas, sal e ingredientes adicionados como nitratos, todos prejudiciais ao coração. E não só a saúde cardíaca pode ser prejudicada pelo consumo excessivo de salsichas, segundo Freeman. A Organização Mundial da Saúde determinou que consumir carnes processadas provoca câncer, explica o cardiologista.

2. Alimentos processados

Os médicos aconselham evitar pacotes de carboidratos processados, salgados e crocantes. “Nossa cultura valoriza a conveniência, o que é ótimo, mas conveniência não significa que devemos comer alimentos processados embalados com açúcares e sal adicionados”, afirma Freeman.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês), um consumo elevado de sal pode elevar a pressão arterial, e a hipertensão é um fator de risco importante para doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais.

3. Doces

Os especialistas indicam que o consumo excessivo de açúcar pode levar as pessoas a ingerirem muitas calorias, o que pode resultar em ganho de peso. O sobrepeso aumenta o risco de desenvolver problemas de saúde como doenças cardíacas, alguns tipos de câncer e diabetes tipo 2, explica o NHS. Sharonneaconselhar comer só uma vez por semana e manter as porções pequenas para limitar as calorias.

4. Excesso de proteína

Um estudo recente descobriu que homens que consumiam uma dieta rica em proteínas aumentavam seu risco de desenvolver insuficiência cardíaca em 33%.

Outro problema é que as proteínas de origem animal costumam ter um alto conteúdo de gorduras saturadas, que podem elevar os níveis de colesterol, alerta a Associação Americana do Coração. Hayes e Freeman recomendam optar por proteínas vegetais.

5. Bebidas energéticas

Freeman disse que evita, a todo custo, as bebidas energéticas. Estudos descobriram que a combinação de açúcar e cafeína que elas contêm pode causar problemas como hipertensão ou arritmia. Isso não significa que seja necessário abandonar a cafeína, diz o especialista.

Vale ressaltar que é importante consultar especialistas em caso de dúvidas sobre o estado de saúde ou recomendações para seguir uma dieta saudável.

Veja também

GUERRA Rússia anuncia troca de 300 soldados prisioneiros com Ucrânia