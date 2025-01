A- A+

SAÚDE Horas passam mais rápido quando está feliz? As emoções de fato mudam nossa percepção do tempo Cientistas analisam programa britânico para explicar a relação entre emoções, atenção e a difícil tarefa de controlar o relógio interno

Na versão britânica do programa de TV The Traitors, os competidores tinham cinco minutos para encontrar o máximo de ouro possível, colocá-lo em gaiolas e içá-las antes que o tempo acabasse. No entanto, havia um detalhe: eles não recebiam nenhuma informação sobre quando os cinco minutos terminariam.

Em vez disso, precisavam confiar em seu senso interno de tempo para decidir quando encerrar a tarefa. Parar cedo demais significava coletar menos peças de ouro. Parar tarde demais resultava na perda de todo o ouro coletado. O timing preciso, portanto, era a chave para o sucesso — mas, curiosamente, eles optaram por encerrar a tarefa após apenas três minutos.

Por que somos tão espetacularmente ruins em julgar o tempo? Você conseguiria cronometrar um minuto ou uma hora perfeitamente sem usar um relógio? Pode ser surpreendente perceber que não somos tão bons nisso quanto imaginamos.





Não temos um relógio no cérebro que acompanhe o tempo com perfeição. Como resultado, o tempo pode frequentemente parecer passar mais rápido ou mais devagar do que o normal. Isso acontece porque nossa percepção do tempo é moldada por nossas atividades e emoções.

Viés emocional

Um exemplo extremo disso é o que acontece quando achamos que estamos prestes a morrer. Se você já esteve em um acidente de carro, experimentou provavelmente a sensação de que o tempo está desacelerando, com tudo acontecendo em câmera lenta.

Quando enfrentamos ameaças extremas, as respostas de luta ou fuga são ativadas, nossa frequência cardíaca aumenta e a ínsula — uma área do cérebro responsável pelo processamento emocional — é ativada. Essa mudança na atividade cerebral e corporal também parece ser responsável por distorcer nossa percepção do tempo.

Na verdade, demonstramos isso em uma pesquisa recente em que exploramos como as pessoas percebiam o tempo ao atravessar uma ponte de gelo virtual em colapso. Usando um headset de realidade virtual (VR), os participantes tinham a tarefa de caminhar de um lado a outro da ponte de gelo em uma montanha.

Conforme caminhavam, os blocos de gelo sob seus pés rachavam ou se desfaziam completamente, fazendo com que eles "caíssem" no chão. Durante a tarefa, monitoramos a frequência cardíaca dos participantes e o nível de suor.

Nossos resultados mostram que as pessoas raramente sentiram o tempo passar de forma normal durante essa tarefa. Em vez disso, frequentemente relataram que o tempo parecia passar mais devagar. De forma crítica, aqueles que experimentaram a maior mudança de excitação durante a atividade foram os mais propensos a relatar que o tempo estava desacelerando ao atravessar a ponte. Controlar nossas emoções, portanto, é fundamental para manter uma percepção estável e precisa do tempo.

Situações cotidianas

Não são apenas situações de quase morte que distorcem nossa percepção do tempo. Eventos do cotidiano determinam o quão rápido sentimos que o tempo passa. Pesquisas mostram que o tempo realmente parece passar mais rápido quando estamos felizes, e rasteja como um caracol quando estamos entediados. Essas distorções são causadas por mudanças na quantidade de atenção que damos ao tempo.

Nossos cérebros têm uma capacidade limitada. Geralmente prestamos atenção ao tempo apenas quando ele é altamente relevante para o que estamos fazendo no momento ou quando há um alto grau de incerteza sobre ele.

Quando estamos nos divertindo e socializando com amigos, o tempo raramente é uma prioridade, e, como resultado, prestamos menos atenção ao seu passar. Por isso, esses tipos de eventos positivos tendem a parecer mais curtos do que realmente são.

No entanto, quando estamos ansiosos por um evento futuro ou desesperados para que um atual termine, temos a tendência de nos fixar no tempo. Isso nos faz prestar mais atenção ao tempo do que o normal, resultando na sensação de que ele está passando lentamente.

Incerteza sobre o tempo

Estar incerto em relação ao tempo tem o mesmo efeito. Quando esperamos por um trem atrasado, por exemplo, nosso nível de incerteza temporal é alto, porque não sabemos exatamente quando (ou se) a espera terminará. Não saber quando um evento ocorrerá nos faz focar no tempo, e essa fixação é a razão pela qual ele parece se arrastar.

Durante a tarefa de busca por ouro no programa The Traitors, o tempo pareceu voar para os participantes, fazendo-os sentir que já haviam se passado cinco minutos quando, na verdade, tinham passado apenas três. Isso provavelmente ocorreu porque o estresse de encontrar o ouro, correr por terrenos irregulares e estar constantemente atentos para evitar uma possível traição tomou quase toda a capacidade cognitiva deles.

Como resultado, apesar da importância do tempo na tarefa, os participantes simplesmente prestaram pouca atenção ao seu decorrer para processá-lo com precisão. Isso, combinado com a excitação gerada por toda a correria e o medo de errar a tarefa, deixou-os completamente incapazes de monitorar o tempo corretamente. No fim, as mudanças em sua atenção e nível de excitação resultaram no término prematuro da atividade, fazendo com que perdessem o prêmio em dinheiro tão necessário.

Compreender como a atenção e as emoções afetam nossa percepção do tempo pode nos ajudar a superar a sensação de que ele está voando ou se arrastando quando não queremos. Se você se encontrar em um estado de angústia e perceber que o mundo ao seu redor parece estar desacelerando, a melhor coisa a fazer é tentar manter a calma e reduzir seu nível de excitação. Isso ajudará o tempo a parecer passar mais rápido.

Por outro lado, quando você se pega olhando para o relógio, talvez esperando que um turno de trabalho termine, a distração é fundamental para fazer o tempo voar. Ao focar em coisas que não sejam o tempo, você pode se enganar e sentir que ele está passando mais rápido, reduzindo a sensação de estar em um estado de tormento.

* Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

