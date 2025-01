Professor de Harvard revela o que fazer para ser mais feliz

A- A+

Na lendária Harvard Business School (Escola de Negócios de Harvard) há conversas animadas de amigos no café do Spangler Center ou no refeitório (hoje reformado) da Kennedy School, a também renomada escola de governo. Precisamente dentro destas paredes – na Kennedy e na HBS – o guru da felicidade Arthur C. Brooks ensina.

— As aulas dele não têm mais espaço e os alunos ficam em lista de espera para poder ouvi-lo. O sucesso de sua cátedra é retumbante — diz a argentina Corina Santangelo, ex-aluna de Harvard e membro do Conselho de Ex-alunos da Kennedy School.

A história de Brooks é bastante incomum. Ele começou como músico clássico, tocando trompete em várias orquestras, e se formou na Thomas Edison State College e depois fez mestrado em economia pela Florida Atlantic University. Aos 31 anos ele deixou a música e completou o doutorado enquanto trabalhava como analista no Projeto da Força Aérea da Rand Corporation.





Hoje, aos 60 anos, é uma figura altamente respeitada na arena económica global: durante 10 anos foi presidente do American Enterprise Institute (AEI), um influente think tank em Washington DC sobre políticas públicas. Além disso, é um cientista social altamente reconhecido, autor de 13 livros e colunista da centenária revista The Atlantic. É especializada em combinar os mais avançados estudos científicos e filosóficos para oferecer estratégias práticas que permitem desenvolver uma vida plena e feliz.

Rápido, claro e sem reviravoltas, Arthur Brooks conversou com LA NACION sobre seu novo livro, Construa a vida que você deseja, que escreveu com a famosa jornalista Oprah Winfrey. Uma obra que ensina como cimentar os pilares para que a felicidade não dependa de circunstâncias externas.

O que o inspirou a escrever seu último livro?

A ideia veio de Oprah Winfrey, que me propôs depois de ler meu título From Strength to Strength (De força em força). Ela me ligou porque teve a ideia de colaborar para atingir um público mais amplo.

Mas houve algo em particular que despertou o seu interesse neste tema?

Bom, sou um cientista que estuda o comportamento humano e sempre quis fazer estudos sobre a felicidade, porque acredito que ela é fundamental e o mais importante da vida. Pessoalmente quero aplicar meus conhecimentos para ter uma vida melhor porque não sou uma pessoa feliz e procuro ser. Nos últimos cinco anos tenho tido uma missão pessoal: partilhar as ideias científicas de felicidade com o mundo e é isso que quero fazer para o resto da minha vida.

Em seu trabalho ele explica que a felicidade não é o objetivo e a infelicidade não é o inimigo. Você pode elaborar isso?

A felicidade não deve ser o objetivo principal porque a felicidade absoluta é inatingível, implica a ausência de emoções ou experiências negativas, algo que não só é impossível, mas também indesejável. As emoções negativas são necessárias porque nos mantêm seguros e vivos, e as experiências difíceis são essenciais para a aprendizagem e o crescimento. Em vez de almejarmos a felicidade perfeita, podemos nos concentrar em sermos um pouco mais felizes a cada dia. O verdadeiro objetivo é desenvolver as competências que nos permitam melhorar o nosso bem-estar e, com isso, ser mais felizes este ano do que o anterior, aceitando que alcançar a felicidade total não é realista. Devemos também considerar que precisamos da infelicidade, porque não podemos ser mais felizes a menos que aprendamos a aceitar a nossa infelicidade ao longo do caminho, pois isso faz parte de toda a experiência humana. Para entender o verdadeiro sentido da vida é preciso passar por dificuldades. Devemos parar de ter medo da adversidade e vivenciar plenamente a infelicidade quando ela ocorre. Ao desenvolver ferramentas que nos permitam enfrentar e aprender com essas experiências, podemos nos aproximar do nosso objetivo de sermos mais felizes.

Como você define felicidade?

A felicidade é uma combinação de três “macronutrientes” essenciais: prazer, satisfação e significado. É importante esclarecer que o prazer é diferente do prazer: implica um prazer mais profundo e significativo que é vivenciado no cérebro e é o resultado da conexão emocional com os entes queridos e da geração de agradáveis lembranças compartilhadas. O prazer é uma resposta mais instintiva, enquanto o prazer é uma experiência profundamente humana. Satisfação se refere à emoção de alcançar uma meta pela qual você trabalhou duro. Somente os humanos sentem necessidade de lutar e aspirar a objetivos. É precisamente isso que nos dá satisfação: o processo de trabalhar para atingir um objetivo e alcançá-lo. Por fim, o sentido, que é diferente do propósito, pois este último se refere aos objetivos e rumos da nossa vida. O significado abrange significância, coerência e propósito em um contexto mais amplo.

Você fala sobre gerenciar emoções através da metacognição, como funciona?

O sistema límbico é responsável por gerar nossas emoções, que, em essência, são dados e informações sobre o ambiente, embora operem fora da consciência. Essas emoções nos dão pistas sobre se existe uma ameaça ou uma oportunidade. Esta informação emocional é então enviada ao córtex pré-frontal, onde podemos interpretar o que significam e decidir como agir. As emoções podem ser positivas e negativas. Nesse contexto, a metacognição é a capacidade de reconhecer e compreender as emoções no córtex pré-frontal, para que você possa gerenciar suas ações em vez de ser dominado por elas. Pessoas que não conseguem agir metacognitivamente estão sendo controladas pelo seu sistema límbico. Por exemplo, se estou triste, choro; se estou feliz, eu rio; se estou com raiva, eu grito. E isso pode complicar a vida, porque o autocontrole exige que você use o córtex pré-frontal para gerenciar as respostas. Isso significa reservar o tempo necessário para que essa informação chegue ao córtex pré-frontal e depois tomar decisões conscientes sobre como queremos viver, em vez de nos deixarmos levar pelas emoções do momento.

Você poderia dar conselhos práticos para implementá-lo?

Sim. Para ser metacognitivo é necessário parar um momento para refletir. A melhor maneira de fazer isso é estar atento e se perguntar: por que estou vivenciando essa emoção específica? Meditação, registro no diário e oração são ferramentas que ajudam a transferir experiência e emoção para o córtex pré-frontal, o que permite seu gerenciamento. Entre as condições ao seu redor e a sua resposta, existe um espaço no qual você pode pensar e tomar decisões.

Quais são as emoções corretas que devemos escolher em vez das negativas?

Às vezes as emoções “corretas” são, na verdade, as negativas. O problema surge quando escolhemos essas emoções em momentos em que não são necessárias ou quando não são as mais adequadas. Por exemplo, escolhemos a tristeza quando a emoção correta seria o humor; ou raiva, quando a compaixão seria apropriada, ou ressentimento em vez de gratidão. Às vezes escolhemos uma emoção negativa que não corresponde à situação. No entanto, há momentos em que uma emoção negativa é totalmente apropriada. Por exemplo, quando alguém morre, a emoção correta é a tristeza. Isso é completamente natural e esperado. Mas nem sempre é assim. Portanto, a metacognição e o autoconhecimento são essenciais para poder escolher conscientemente a emoção mais adequada para si. Esse é um aprendizado que podemos alcançar quando entendemos como funciona a ciência por trás das emoções.

Você se refere ao poder da gratidão. Por quê?

Se alguém olha para você com um sorriso é legal, mas se o faz com uma expressão angustiada, você deve prestar atenção nele. Um exemplo: você está se divertindo muito com seus amigos, eles estão se divertindo muito, mas no final do jantar surge uma estranha discussão e é a única coisa que você lembra. A razão é que nosso cérebro tende a se concentrar no negativo. Isso é chamado de viés de negatividade. A realidade é que nossas vidas são muito mais positivas do que negativas. Praticar a gratidão pode ajudar a superar esse preconceito negativo. Ao fazer isso, você se concentra no que realmente está acontecendo, o que geralmente é muito mais positivo do que você pensa. Isso permite que você preste atenção no que realmente importa: o bem que está acontecendo em sua vida. Manter uma lista de coisas pelas quais você é grato ajuda a mantê-las em mente.

Como você constrói o que realmente importa para ser feliz?

Isso vem das habilidades necessárias para aprender a aproveitar a vida, encontrar satisfação e dar sentido à nossa existência. Estas são as três grandes pesquisas. De forma prática, isso se consegue alicerçando-se nos pilares da fé, da família, da amizade e do trabalho.

Quando você fala de amizades você faz uma distinção. Como é isso?

É importante construir amizades profundas e genuínas, porque existem amigos de conveniência e amigos verdadeiros. Estes últimos são os mais valiosos e são aqueles que te entendem e querem verdadeiramente o seu bem. Os primeiros, por outro lado, são úteis: aqueles de quem você precisa ou deseja algo, mas é improvável que lhe traga alegria ou conforto duradouro.

Dos quatro pilares que você menciona para ser feliz, um é a fé. O que acontece quando você não tem?

Depende. Refiro-me à fé ou filosofia de vida, a algo transcendental. Na vida cotidiana tendemos a nos concentrar em nós mesmos: minha vida, meu trabalho, meu carro, minha família, meus programas de TV, seja o que for. O problema é que você não pode parar a menos que tenha uma perspectiva mais ampla; algo que conecta você com o universo ou com algo maior que você. Você precisa se elevar acima da realidade do seu dia a dia e isso pode ser alcançado através da fé, da espiritualidade, da filosofia, da natureza, da arte, da música. Nesse caso, a fé é apenas um conceito norteador. Não estou necessariamente falando de fé religiosa, embora seja católico e seja a coisa mais importante da minha vida. Mas, como cientista, devo reconhecer que este não é o único caminho. Existem muitas maneiras de fazer isso.

Que conselho você daria a uma pessoa que está passando por um momento em que não consegue encontrar sentido na vida?

Deixe-o continuar buscando, porque a busca em si é a solução. Muitas vezes as pessoas querem respostas e procuram respostas para as suas perguntas, mas não é o caso. As questões mais profundas e interessantes da vida, as que realmente importam, não têm respostas definitivas. É preciso continuar perguntando e buscando, mesmo sem encontrar essas respostas. O processo de busca, de exploração de soluções para questões externas e cósmicas, é o que realmente importa. Há uma biologia por trás de tudo isso. Usamos o hemisfério direito do cérebro para responder questões sobre o sentido da vida, que é a parte que usamos para a busca existencial. Mas as soluções, a lógica, estão no hemisfério esquerdo. Então, quando você pesquisa, pesquisa e pesquisa, determinado a encontrar algo que não tem solução concreta, você está ativando a parte certa do seu cérebro, que é fundamental nesse processo.

Que práticas diárias você faz pessoalmente para manter sua própria felicidade?

Para mim a disciplina é muito importante. Como eu te disse, não sou uma pessoa feliz. Pelo contrário, para mim é uma luta diária. Sou casado com uma pessoa feliz: Ester é catalã e em 10 pontos de felicidade ela tem 9,8. Eu, por outro lado, tenho 4,8 em 10.

É por isso que me especializo na felicidade: buscá-la para mim mesmo. Percebi que tenho que ter uma disciplina pessoal muito rígida com práticas específicas para conseguir me concentrar a cada dia: levanto às 4h30 da manhã, vou para a academia uma hora; Tomo banho e vou para a missa. Depois tomo café, que adoro, e trabalho a criatividade: escrevo sem parar. Com este rigor aumentei a minha felicidade pessoal em 60% nos últimos cinco anos.

Como você sabe?

Porque eu tenho as medidas. Tenho as pesquisas e os instrumentos para medir a felicidade, que administro aos meus alunos todos os anos e também a mim mesmo. Portanto, posso ver o progresso que faço pessoalmente na minha felicidade. E no meu caso percebo que tem muito a ver com disciplina. Parte disso está relacionada à felicidade, mas parte tem a ver com a infelicidade. Portanto, estou tentando reduzir a infelicidade, o que é muito importante. Acordo de manhã e digo: Que vida! Que mundo! À academia, à missa, ao café, à criatividade. Agora sim. Eu me entendo mais. Eu sou humano.

Hábitos que ajudam a construir felicidade

Reflita todos os dias. Arthur Brooks propõe refletir diariamente sobre filosofia, fé ou espiritualidade: “Não estou falando de seguir um caminho específico, mas sim que cada pessoa tem que encontrar seu próprio caminho para encontrar o transcendental”, afirma.

Cultive relacionamentos familiares. De acordo com ele, isso é fundamental, mas muitas pessoas não o fazem, especialmente nos Estados Unidos. Há pessoas que há anos não falam com os pais porque estão muito ocupados. É uma falta de conexão que pode ter consequências negativas.

Promova amizades verdadeiras. Para o especialista, nas culturas latinas, a amizade é um valor muito mais enraizado. Quando ele viaja à América Latina ou à Espanha costuma ver como as pessoas têm uma rede de amigos muito forte, quase como uma família extensa.

Faça um trabalho significativo. E isto envolve buscar recompensas intrínsecas naquilo que se faz, além do dinheiro e do poder, como o sucesso merecido e o serviço aos outros. Segundo ele, é importante buscar a excelência e sentir que o sforço e dedicação têm um propósito real, que vai além do material.

