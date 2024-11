A- A+

saúde Confira as 6 dicas de Harvard para incluir mais fibras na alimentação Segundo o Ministério da Saúde, é recomendado que um adulto saudável consuma de 25g a 30g de fibras por dia

Quando o assunto é alimentação saudável, muito se houve sobre a importância de ingerir proteína nas três refeições. Sem dúvida, ela precisa ser inserida no cardápio do dia a dia, mas existe um composto que deveria ganhar o mesmo tipo de atenção: as fibras.

As fibras alimentares são partes dos alimentos de origem vegetal, como grãos, verduras, legumes e frutas, que o corpo humano não consegue digerir. Elas existem em dois tipos: os solúveis e os insolúveis. Seus principais benefícios são: ajuda na normalização do funcionamento do intestino, prevenção da constipação, melhora o índice de glicemia e diminuição do colesterol LDL (considerado o mau colesterol).

De acordo com o Blog de Saúde de Harvard, da Universidade de Harvard, enquanto a fibra solúvel se dissolve em água, o que forma algo como um gel, a fibra insolúvel não apresenta nenhum tipo de mudanças ao passar pelo intestino. Sua insolubilidade ajuda a aumentar o volume das fezes.

A primeira, atua diminuindo os níveis de colesterol e regulando os níveis de açúcar presentes no sangue, já a segunda é a que atua na prevenção da constipação e remove resíduos indesejados do corpo.

O Ministério da Saúde recomenda que um adulto saudável consuma de 25g a 30g de fibras por dia. Contudo, em termos práticos, pode ser um pouco difícil alcançar isso. Por isso, veja dicas reunidas por Harvard para facilitar a inserção das fibras nas refeições diárias.

As 6 dicas para inserir as fibras na rotina:

Primeira refeição com fibras: as inclua no café da manhã diariamente.

Aposte nos alimentos integrais: além da grande quantidade de fibras, eles também fornecem vitaminas e nutrientes benéficos para o organismo.

Olhe sempre o rótulo: o ideal é que o alimento integral tenha pelo menos 1 grama de fibra para cada 10 gramas de carboidrato.

Adicione frutas em tudo: elas podem ser ótimos acompanhamentos nos lanches, saladas e outras refeições.

Coma feijão: assim como lentilhas e ervilhas. São ingredientes coringas e deve fazer parte da alimentação para aumentar a ingestão de fibras.

Aumente a ingestão de água: e faça isso enquanto come mais fibras. Isso é importante para lubrificar as paredes do intestino.

Veja também

Operação Feriadão deixa seis mortos nas estradas de Pernambuco, informa PRF