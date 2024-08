A- A+

QUEDA DO AVIÃO VOEPASS Tragédia em Vinhedo: presidente e governadores mudam agendas e lamentam mortes Logo após a queda, os governadores de São Paulo e do Paraná, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ratinho Júnior (PSD), viajaram para a cidade para acompanhar os trabalhos no local do acidente

Presidente, governadores, prefeitos, ministros e parlamentares lamentaram a queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. Em Itajaí (SC) para o lançamento de uma fragata, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio durante agenda oficial.

"Eu tenho de ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, e parece que todos morreram", disse.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), manifestou "sentimentos e apoio aos familiares e amigos dos que morreram".

"Que as autoridades possam, no menor prazo possível, descobrir as causas da tragédia para evitar a ocorrência de outros episódios semelhantes. Nossas orações aos familiares e amigos", disse, por nota.

Logo após a queda, os governadores de São Paulo e do Paraná, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ratinho Júnior (PSD), viajaram para a cidade para acompanhar os trabalhos no local do acidente. Eles estavam na 11.ª edição do Consórcio dos Estados do Sul e Sudeste (Cosud), em Pedra Azul, no Espírito Santo.

"O governo de São Paulo vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia", disse Tarcísio no X (antigo Twitter). "É um dia triste. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo, por não ser uma coisa que está dentro da normalidade Então, estamos muito tristes. Falei com alguns colegas parlamentares que representam Cascavel, há uma comoção na cidade", afirmou Ratinho Júnior, em entrevista ainda no Espírito Santo.

No vídeo divulgado pelos governadores, todos os chefes dos Executivos estaduais do Sul e do Sudeste chegaram a anunciar que iriam suspender a participação no evento em sinal de luto e solidariedade às vítimas. Após a divulgação, entretanto, optaram por manter o evento. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que a queda entristece a todos.

"Desastres aéreos não fazem parte da rotina dos brasileiros e perder tantas vidas dessa maneira é muito impactante. Expresso a minha solidariedade às famílias das vítimas, rogando a Deus que lhes dê conforto nesse momento difícil", disse, no X.

Executivo federal

Ministros do governo Lula também se manifestaram sobre a tragédia. A chefe da pasta da Cultura, Margareth Menezes, escreveu sobre seu "profundo pesar" às famílias e aos amigos das vítimas. "Que encontrem força e conforto neste momento tão doloroso", afirmou. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, desejou "força e resiliência para todos que enfrentam esse momento de dor e de perda".

